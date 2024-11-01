·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13230
clics
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
7070
clics
Un artista cuela en el Museo de Cera de Madrid esculturas de Ayuso y Almeida como ratas junto a Trump, a Netanyahu de muñeco diabólico y Milei como su perrito
7681
clics
César Calderón: anatomía de un mercenario político
5088
clics
Marta Flich despacha a Paco Marhuenda abruptamente y deja en evidencia su bulo en 'Directo al grano'
5049
clics
La viñeta: Rabia
más votadas
560
Francesca Albanese, el precio de la verdad
531
Alfonso Rueda dio 1,2 millones a dedo al sobrino del presidente del PP de A Coruña para montar dos festivales
299
Yolanda Díaz anuncia la ampliación del permiso laboral por fallecimiento de familiar hasta 10 días
419
Sin aire, sin espacio y con mucha paciencia: relato del caos para coger el metro en Madrid (y no, no es algo puntual)
406
El PP intenta culpar de los protocolos de cribado de cáncer de mama a Montero: "Hace 13 años que no soy consejera"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
80
clics
Kaksi puuta
Videoclip de la canción finlandesa de Juha Tapio, Kaksi puuta (dos árboles), de su álbum de estudio Suurenmoinen elämä que alcanzó el número 3 en la lista de sencillos en 2008.
|
etiquetas
:
kaksi
,
puuta
,
juha
,
tapio
2
1
0
K
27
cultura
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
27
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Chuache_cientifico
Da para banner de Meneame.
6
K
67
#2
PerritaPiloto
#1
Contempla el árbol se dice "katso puuta".
0
K
9
#4
ur_quan_master
Suurenmoinen elämä, suurenmoinen....
Esto lo cantaba Rocío Jurado.
0
K
11
#3
Veo
Urdaci seal of approval!
0
K
8
#5
sliana
aaaaarboool
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Esto lo cantaba Rocío Jurado.