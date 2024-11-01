edición general
3 meneos
80 clics
Kaksi puuta

Kaksi puuta  

Videoclip de la canción finlandesa de Juha Tapio, Kaksi puuta (dos árboles), de su álbum de estudio Suurenmoinen elämä que alcanzó el número 3 en la lista de sencillos en 2008.

| etiquetas: kaksi , puuta , juha , tapio
2 1 0 K 27 cultura
5 comentarios
2 1 0 K 27 cultura
#1 Chuache_cientifico
Da para banner de Meneame.
6 K 67
#2 PerritaPiloto
#1 Contempla el árbol se dice "katso puuta".
0 K 9
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Suurenmoinen elämä, suurenmoinen....


Esto lo cantaba Rocío Jurado.
0 K 11
Veo #3 Veo
Urdaci seal of approval!
0 K 8
#5 sliana
aaaaarboool
0 K 7

menéame