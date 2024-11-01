Un juzgado de Barcelona caza a un fondo de inversión haciéndose pasar por pequeño casero para echar a un inquilino

La firma NAD Gracia SL, filial de un grupo inversor con decenas de inmuebles en Barcelona, alegaba en una demanda de expulsión de una inquilina que no era un gran tenedor porque posee solo esa finca.
| etiquetas: fondo de inversión , pequeño casero , desahucio , barcelona
Pero claro, la plebe sois así, no ahorrais porque sino no teneis vida, y si ahorrais,en lugar de menearlo en bolsa, no lo moveis de la cuenta corriente y se os lo come la inflacción.
que cansancio es estar rodeado de pobres,coño