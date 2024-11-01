edición general
Un juzgado de Barcelona caza a un fondo de inversión haciéndose pasar por pequeño casero para echar a un inquilino

La firma NAD Gracia SL, filial de un grupo inversor con decenas de inmuebles en Barcelona, alegaba en una demanda de expulsión de una inquilina que no era un gran tenedor porque posee solo esa finca.

Sandman #2 Sandman
Bueno, no pasa nada, se les expropia el resto de propiedades y listo; no vamos a dejarles por mentirosos, ¿no?
Andreham #1 Andreham
Y a estos les han pillado, a cuántos no.
Professor #3 Professor *
El problema de la vivienda se arregla si dejais de gastar 100€ al mes en moviles,100€ en zara, 100€ en drogas,100€ en copas, y 100€ en comer de restaurante.

Pero claro, la plebe sois así, no ahorrais porque sino no teneis vida, y si ahorrais,en lugar de menearlo en bolsa, no lo moveis de la cuenta corriente y se os lo come la inflacción.

que cansancio es estar rodeado de pobres,coño
