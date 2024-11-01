edición general
Un juzgado asume la denuncia de Manos Limpias por las viviendas públicas de Alicante

El Tribunal de Instancia Plaza número 5 de Alicante ha recibido por turno de reparto la denuncia presentada por la organización Manos Limpias en relación a las presuntas anomalías en la promoción de viviendas de protección pública construidas en la playa de San Juan, que han provocado la dimisión de varios altos cargos, entre ellos de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP) y una directora general municipal.

#1 Alcalino
No os hagáis ilusiones, manos limpias no se mete en estos fregados para buscar justicia.

Lo hace para sabotear los procedimientos desde dentro y ayudar a sus amigos del pp
jonolulu #2 jonolulu
#1 Se meten para obtener información del proceso e ir preparando estrategia. Peperro no come peperro
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 #2 ¿Estáis seguro? Porque la hemeroteca desmonta lo que decís ¿Quién imputó a Bárcenas entre otros?
www.larazon.es/espana/diez-veces-que-manos-limpias-denuncio_2024060866
