La Justicia señala ahora al maquinista como único responsable del accidente del Alvia

La Audiencia de La Coruña confirma la condena de más de dos años de cárcel al conductor, pero absuelve al director de seguridad de la circulación de Adif porque «obró de acuerdo a los estándares establecidos». La sentencia cuenta con un voto particular de una magistrada, que cree que sí debería condenarse a Cortabitarte por no valorar los riesgos de la vía ante un posible fallo humano