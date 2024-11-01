La Justicia señala ahora al maquinista como único responsable del accidente del Alvia

La Audiencia de La Coruña confirma la condena de más de dos años de cárcel al conductor, pero absuelve al director de seguridad de la circulación de Adif porque «obró de acuerdo a los estándares establecidos». La sentencia cuenta con un voto particular de una magistrada, que cree que sí debería condenarse a Cortabitarte por no valorar los riesgos de la vía ante un posible fallo humano
| etiquetas: angrois , a grandeira , alvia , frankenstein , renfe , adif
Es acojonante lo que pasa con la casta de este país.
A muchos nos dan igual las siglas. El Reso de Adif de entonces tendría que haber asumido su parte de culpa.
Poco pasa en este país, creo que el miedo tiene que empezar a cambiar de bando o mal vamos....
Tren con exceso de peso excediendo lo homologado porque patata también.
Curva absurda porque no es Madrid, sino se hubiera invertido lo que hiciera falta.
Y así hasta el infinito.