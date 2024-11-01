edición general
La Justicia señala ahora al maquinista como único responsable del accidente del Alvia

La Audiencia de La Coruña confirma la condena de más de dos años de cárcel al conductor, pero absuelve al director de seguridad de la circulación de Adif porque «obró de acuerdo a los estándares establecidos». La sentencia cuenta con un voto particular de una magistrada, que cree que sí debería condenarse a Cortabitarte por no valorar los riesgos de la vía ante un posible fallo humano

ipanies #3 ipanies
Puta vergüenza!!! Me cago en dios!!
Es acojonante lo que pasa con la casta de este país.

#4 gauargi
#3 puta vergüenza es la decisión, trazado mal elegido, seguridades no instaladas, pero claro el conductor único culpable. Deberían plantarse los conductores y no sacar un puto tren

#6 Alves *
#4 el trazado lo hizo el gobierno de la psoe... y la obra dirigida por una tal Pardo de Vera. La modificación que se hizo en el proyecto para acelerar la obra que reducia los costes y el tiempo, eliminando el sistema de frenado automático (ERTMS/ASFA) en la curva de A Grandeira es de 2010... no recuerdo quien gobernaba.



eldarel #17 eldarel *
#6 Si crees que todos los meneantes comentan según el partido del gobierno de turno, te equivocas.
A muchos nos dan igual las siglas. El Reso de Adif de entonces tendría que haber asumido su parte de culpa.

makinavaja #9 makinavaja
En este país, los directivos y cargos cobran un pastón por tomar decisiones de gran responsabilidad, pero nunca asumen es responsabilidad si hay un pringado por debajo al que echársela... Que asco!!!!

jonolulu #1 jonolulu
La noticia es de hoy. Impresionante el sentido de oportunidad del juzgado. Acojonante

#7 Emotivo *
Recibo con una gran decepción está noticia. Una simple y necesaria baliza con su correspondiente señalización reglamentaria a 80 km/hora fue la clave.

CharlesBrowson #14 CharlesBrowson
caspita, que oportuno

#11 Emotivo
Justicia y poder van de la mano.

#16 Alves
se dice astroturfer

Picho #12 Picho
Yo soy familiar o padre de alguna de las víctimas tu cojo una escopeta y empiezo a repartir justicia...
Poco pasa en este país, creo que el miedo tiene que empezar a cambiar de bando o mal vamos....

#2 Alves
Vaya, que hacemos ahora con todo el carroñerismo y aprovechamiento politico ejercido por la izquierda a raiz de este accidente?

Mltfrtk #5 Mltfrtk
#2 Cuenta falsa de corte fascista haciendo el ridículo.
0 K 11
#8 z1018
#2 seguridad no instalada porque patata.
Tren con exceso de peso excediendo lo homologado porque patata también.
Curva absurda porque no es Madrid, sino se hubiera invertido lo que hiciera falta.
Y así hasta el infinito.

#10 Alves
#8 proyecto de la curva y modificación eliminando ERTMS/ASFA pepe blanco en 2010

SMaSeR #15 SMaSeR
#2 Astrosurfer incel detected. Al ignore.


