La Justicia le ordenó al gobierno de Milei restablecer las pensiones por discapacidad suspendidas en todo el país

La Justicia le ordenó al gobierno de Milei restablecer las pensiones por discapacidad suspendidas en todo el país

El juez Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, ordenó a la ANDIS restablecer, en un plazo de 24 horas, la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas en todo el país y abstenerse de aplicar nuevas bajas hasta que se dicte una sentencia definitiva en el expediente. La medida en cuestión fue adoptada en el marco de una acción de amparo colectivo impulsada por el Defensor del Pueblo catamarqueño.

etiquetas: justicia , milei , restablecer , pensiones discapacidad
7 comentarios
fareway #1 fareway
Un ultraliberal no puede mirar hacia abajo. Los que están abajo, no pueden apoyar a un ultraliberal.
RoterHahn #2 RoterHahn
#1
No deberían.

Y a la noticia.
Aunque sea un lugar conservador la justicia, algunas veces hacen honor a su toga.
#3 NoMeVeas
#2 Nada, ahora toca decir jueces comunuistas/kukardos/zurdos (si si, los mismos que salvaron a Milei de la estafa de $libra)
Connect #4 Connect
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está plagada de gente que maneja la plata como le viene en gana y que da pagas a los que no requerían. Al final pagaron justos por pecadores, ya que Milei en lugar de estudiar caso por caso, decidió cortar con casi todo. Seguramente la medida será recurrida, así que las cosas mucho no cambiarán. Esa fue una de las razones por las que la gente votó a Milei, por la gran cantidad de pagas infructuosas que había. Hay argentinos que no han laburado en su…   » ver todo el comentario
#5 Setis
#4 > Milei en lugar de estudiar caso por caso, decidió cortar con casi todo

Por eso, amigos, por mucho que te ofrezca el cirujano de la motosierra, tienen que ir al del escalpelo.
#6 MPR
#4 "No contribuyen, no gastan y solo consumen recursos."

¿Si no gastan para qué quieren las paguitas?
Tito_Keith #7 Tito_Keith
#4 En Argentina hubo un movimiento mediático para convencer a la gente que el personal cobraba sin merecerlo. En todos lados hay un porcentaje de engañifa. En las ayudas públicas siempre hay un 3-4% de gente que engaña y cobra sin merecerlo, pero es un daño colateral que no invalida al resto. Como las empresas que reciben ayudas del estado. Yo te puedo dar dos ejemplos directos que conozco personalmente de empresas que facturan en negro la mayoría de los ingresos y como tienen poco dinero en A…   » ver todo el comentario
