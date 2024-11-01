edición general
La Justicia francesa pone en libertad a Sarkozy tras 20 días en la cárcel a la espera del juicio de apelación

Nicolas Sarkozy volverá a pisar la calle tras 20 días en prisión. El Tribunal de Apelación de París que ha examinado este lunes la solicitud de libertad provisional del expresidente francés –encarcelado tras ser condenado en el caso de la financiación libia de su campaña presidencial– ha acordado su liberación bajo control judicial.

toshiro #2 toshiro
Viendo esta noticia y la de zaplana te das cuenta en la clase de mentira en la que vivimos
#4 Leon_Bocanegra
#2 esto no tiene nada que ver con lo de Zaplana. A este lo han puesto en libertad condicional a la espera del juicio de apelación. El otro está libre por la puta cara.
#1 mariopg
es un puto robagallinas? no, pues ya está
#3 pensacola
#1 ni ha violado ninguna
#6 _3605
Se ríen en nuestra cara. Cuando las instituciones violan la justicia, esta tendrá que venir de otro lado.
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#7

El tema es que ambas noticias salen casi a la vez.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#0

No sé si está duplicada, o o si una es la petición y la otra la puesta en libertad.

www.meneame.net/story/fiscalia-francesa-pide-puesta-libertad-bajo-cont
jm22381 #7 jm22381
#5 Una cosa es pedirlo y otra que se la han dado.
