La Justicia francesa pone en libertad a Sarkozy tras 20 días en la cárcel a la espera del juicio de apelación

Nicolas Sarkozy volverá a pisar la calle tras 20 días en prisión. El Tribunal de Apelación de París que ha examinado este lunes la solicitud de libertad provisional del expresidente francés –encarcelado tras ser condenado en el caso de la financiación libia de su campaña presidencial– ha acordado su liberación bajo control judicial.
El tema es que ambas noticias salen casi a la vez.
No sé si está duplicada, o o si una es la petición y la otra la puesta en libertad.
