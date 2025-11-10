La Fiscalía francesa pide la puesta en libertad bajo control judicial de Sarkozy

La Fiscalía General ha pedido en la mañana de este lunes la puesta en libertad bajo control judicial del expresidente de Francia Nicolas Sarkozy. La decisión, después de una audiencia en la que el exmandatario ha participado por videoconferencia desde la cárcel, deberá comunicarse a las 13.30. “Es duro, muy duro. Seguramente lo es para cualquier detenido. Diría incluso que es agotador”, señaló Sarkozy durante su intervención ante el tribunal antes de agradecer “la humanidad” de los funcionarios que han tratado con él estos días y han hecho...