La Fiscalía francesa pide la puesta en libertad bajo control judicial de Sarkozy

La Fiscalía General ha pedido en la mañana de este lunes la puesta en libertad bajo control judicial del expresidente de Francia Nicolas Sarkozy. La decisión, después de una audiencia en la que el exmandatario ha participado por videoconferencia desde la cárcel, deberá comunicarse a las 13.30. “Es duro, muy duro. Seguramente lo es para cualquier detenido. Diría incluso que es agotador”, señaló Sarkozy durante su intervención ante el tribunal antes de agradecer “la humanidad” de los funcionarios que han tratado con él estos días y han hecho...

#1 Tunguska08Chelyabinsk13
Un mes en prisión y ya sale la fiscalía a pedir que lo dejen libre... Liberté, Egalité, Fraternité
Aluflipas #2 Aluflipas
#1 Liberté, egalité et paripé.
arturios #3 arturios
“Garantizar la seguridad de un expresidente de la República en prisión, un hecho sin precedentes, no atenta en absoluto contra la independencia de los magistrados, sino que forma parte del deber de vigilancia del jefe de la administración”

Ni que fueran del CGPJ inventándose cualquier excusa barata por si cuela :palm:
#4 omega7767
la justicia es igual para todos pringados envidiosos :troll:
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#0

No sé si está duplicada, o esta es la noticia de mla petición y la otra la de la puesta en libertad .... y lo mismo con la otra.

www.meneame.net/story/justicia-francesa-pone-libertad-sarkozy-tras-20-
#6 Tunguska08Chelyabinsk13 *
En todo caso la duplicada sería la que pones. Pero no, ésta es que la fiscalía pide que lo dejen libre, y la que pones, es la decisión de esa petición de libertad. Que se tenía que decidir, este mediodía.
