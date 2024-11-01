La Audiencia Provincial ha dictaminado que ni la empresa con la que el Real Madrid gestiona los eventos en el Bernabéu (Real Madrid Estadio SL) ni el director general del club, José Ángel Sánchez, son responsables de ningún ilícito penal por el ruido generado de los conciertos. La Justicia concluye que "son las empresas promotoras cesionarias del estadio, en la medida en que son ellas quienes promueven, organizan, desarrollan y ejecutan cada espectáculo, las responsables de velar por el cumplimiento de los límites de decibelios"
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El título: La Justicia da la razón al Real Madrid y responsabiliza a los promotores del ruido de los conciertos en el Bernabéu
Lo de no leer antes de opinar ya está llegando a extremos surrealistas
Me gustaria a mi saber porque al RM le eximieron del cumplimiento de esta exigencia sabiendo que se llevarían a cabo conciertos de mas de 500kw RMS.