La Justicia da la razón al Real Madrid y responsabiliza a los promotores del ruido de los conciertos en el Bernabéu

La Audiencia Provincial ha dictaminado que ni la empresa con la que el Real Madrid gestiona los eventos en el Bernabéu (Real Madrid Estadio SL) ni el director general del club, José Ángel Sánchez, son responsables de ningún ilícito penal por el ruido generado de los conciertos. La Justicia concluye que "son las empresas promotoras cesionarias del estadio, en la medida en que son ellas quienes promueven, organizan, desarrollan y ejecutan cada espectáculo, las responsables de velar por el cumplimiento de los límites de decibelios"