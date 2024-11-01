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La Justicia da la razón al Real Madrid y responsabiliza a los promotores del ruido de los conciertos en el Bernabéu

La Justicia da la razón al Real Madrid y responsabiliza a los promotores del ruido de los conciertos en el Bernabéu

La Audiencia Provincial ha dictaminado que ni la empresa con la que el Real Madrid gestiona los eventos en el Bernabéu (Real Madrid Estadio SL) ni el director general del club, José Ángel Sánchez, son responsables de ningún ilícito penal por el ruido generado de los conciertos. La Justicia concluye que "son las empresas promotoras cesionarias del estadio, en la medida en que son ellas quienes promueven, organizan, desarrollan y ejecutan cada espectáculo, las responsables de velar por el cumplimiento de los límites de decibelios"

| etiquetas: real madrid , bernabéu , conciertos , ruido
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19 comentarios
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Comentarios destacados:    
UnMeroEspectador #4 UnMeroEspectador
Vamos que Manuel Carrasco se va a comer los 400.000 euros de multa. Y ni Dios va a hacer un concierto más en el Bernabeu.
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devilinside #8 devilinside
#4 No el cantante, el promotor del concierto (Live Nation o el que sea)
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devilinside #9 devilinside
#5 Me remito a #7 y #8
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The_Ignorator #11 The_Ignorator
#8 ah, pues si Live Nation paga el pato, que sigan :-D
1 K 21
devilinside #15 devilinside
#11 Los he puesto como ejemplo porque parece que organicen todos los conciertos masivos y la mitad de los pequeños por lo menos. Por mi parte, también que paguen todo lo que haga falta
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#3 Leon_Bocanegra
Después de lo de ayer, a ver quién le lleva la contra a Don Vito.
3 K 41
angelitoMagno #14 angelitoMagno *
¿Y quien es el responsable?

El título: La Justicia da la razón al Real Madrid y responsabiliza a los promotores del ruido de los conciertos en el Bernabéu

Lo de no leer antes de opinar ya está llegando a extremos surrealistas xD xD
2 K 37
Ze7eN #18 Ze7eN
#12 #14 Da igual, la gente leer Florentino Pérez o Real Madrid y automáticamente vomita bilis. Todo vale, he perdido la cuenta de bulos y mentiras que han llegado a portada con Florentino y el Real Madrid de por medio.
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calde #5 calde
Y entonces quién es el responsable? Porque alguno habrá, no? O dentro del Bernabéu no aplica la ley?
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#6 malditopendejo
#5 si, la de Florentino :troll:
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devilinside #10 devilinside
#6 Si es por poner a parir a Florentino, vale, pero de toda la vida se ha aplicado la ley contra el promotor. Y, mientras estudiaba la carrera, antes de ser abogado, he currado montando unos cuantos conciertos
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angelitoMagno #12 angelitoMagno
Pues lo normal, si tu alquilas un local y haces algo ilegal o contra la normativa, pues el responsable será el que ha realizado el acto, no el dueño del local.
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The_Ignorator #1 The_Ignorator
Es que aquí iba a estar chungo cambiarle el nombre y la cartelería al garito para seguir funcionando igual, como es la práctica habitual
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ElRespeto #2 ElRespeto
Madre mía la justicia de nuestro país.
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devilinside #7 devilinside
#2 Para nada. Es lo que dicen habitualmente los Juzgados de toda la vida. El responsable del ruido es la empresa que monta el ruido. Otra cosa sería por ejemplo si el ruido en los partidos de fútbol excediese de los límites legales. Ahí el responsable sería el club
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Kachemiro #16 Kachemiro
#7 en Madrid para obtener una licencia de actividad para un local donde se va a poner musica hay que acondicionar acusticamente e insonorizar la sala en base al Código técnico de la Edificación (el DB-HR de protección frente al ruido), las leyes autonómicas de contaminación acústica y la ordenanza municipal de ruidos de ayuntamiento de Madrid.

Me gustaria a mi saber porque al RM le eximieron del cumplimiento de esta exigencia sabiendo que se llevarían a cabo conciertos de mas de 500kw RMS.
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devilinside #19 devilinside
#16 Creo recordar que la Ley de la CAM que regula el tema exime del requisito del acondicionamiento acústico a los recintos deportivos en que eventualmente se celebren conciertos, aunque si te soy sincero, no conozco la normativa del Ayuntamiento
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josde #13 josde
#2 Si, el mayor escándalo de compra del arbitro en partidos de futbol y por ahí esta sin resolverse. :roll:
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Ze7eN #17 Ze7eN *
#2 Pero si es que es OBVIO, ¿como va a ser el club el responsable y no los promotores de cada espectáculo? si alquilas un local y haces algo ilegal en él, el responsable eres tú.
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menéame