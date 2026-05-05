El jurado de Texas condena a muerte al repartidor de FedEx por el asesinato de una niña de 7 años

Horner admitió el homicidio en la primera jornada del juicio, asegurando que atropelló accidentalmente a la niña frente a su domicilio en Paradise y luego la secuestró. Posteriormente, relató que la estranguló en el camión de reparto mientras en la radio sonaba “Jingle Bell Rock”, detalle que peritos forenses describieron como parte de un comportamiento psicótico. La sentencia se fundamentó en la presentación de pruebas forenses y audiovisuales de alto impacto, incluyendo grabaciones de audio del instante de la muerte.