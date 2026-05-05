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El jurado de Texas condena a muerte al repartidor de FedEx por el asesinato de una niña de 7 años

El jurado de Texas condena a muerte al repartidor de FedEx por el asesinato de una niña de 7 años

Horner admitió el homicidio en la primera jornada del juicio, asegurando que atropelló accidentalmente a la niña frente a su domicilio en Paradise y luego la secuestró. Posteriormente, relató que la estranguló en el camión de reparto mientras en la radio sonaba “Jingle Bell Rock”, detalle que peritos forenses describieron como parte de un comportamiento psicótico. La sentencia se fundamentó en la presentación de pruebas forenses y audiovisuales de alto impacto, incluyendo grabaciones de audio del instante de la muerte.

| etiquetas: asesinatos , violaciones , menores , pena de muerte
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6 comentarios
4 1 0 K 61 actualidad
#4 Pixmac
Hace un par de semanas ví el vídeo de los hechos y daban ganas de meterlo en un agujero y tenerlo ahí toda su vida. Creo que es peor que la pena de muerte, algo que una persona así puede que ni le importe.
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#1 Nuisaint
No estoy a favor de la pena de muerte, pero para un asesino de niños la otra opción sería cadena perpetua.
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earthboy #3 earthboy *
#1 O echarlo en un agujero hondo y cagar dentro hasta que resucite la niña.
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#5 Nuisaint
#3 Y con los altavoces de los estadios poniéndole el Sufre Mamón cantado por Jesulín a todo trapo
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#2 meneandotela
En estos casos tan claros, yo estoy más a favor de la tortura con pena de muerte, más que la simple pena de muerte.
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#6 z1018
#2 no hace falta ni condenarlo a eso, simplemente encerrarlo con los demás presos, cuando se enteren por qué está encerrado deseará estar en aislamiento total.
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menéame