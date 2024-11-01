Júpiter sigue siendo el planeta más grande del Sistema Solar

Han vuelto a medir Júpiter y sigue siendo el planeta más grande del Sistema Solar. Dicho esto, hay que aclarar que Júpiter está muy bien aunque según una nueva investigación los polos están más achatados de lo que se creía.
| etiquetas: júpiter , grande , sistema , solar
Aunque tienen un tamaño relativamente similar, aunque Júpiter es un 20% mayor que Saturno en volumen ... en masa es 3,5 veces la de Saturno. En tema gravedad, por ejemplo (para usarlos como aceleradores para naves) es muy relevante.