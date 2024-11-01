edición general
1 meneos
19 clics

Júpiter sigue siendo el planeta más grande del Sistema Solar

Han vuelto a medir Júpiter y sigue siendo el planeta más grande del Sistema Solar. Dicho esto, hay que aclarar que Júpiter está muy bien aunque según una nueva investigación los polos están más achatados de lo que se creía.

| etiquetas: júpiter , grande , sistema , solar
1 0 0 K 17 cultura
5 comentarios
1 0 0 K 17 cultura
#2 concentrado
Teniendo en cuenta lo mucho que saca a los demás, muy distintas tendrían que haber sido las medidas para que dejara de ser el planeta más grande.
0 K 20
HeilHynkel #5 HeilHynkel *
A ver .. que la cosa parece tonta, pero tiene más miga de lo que parece.

Aunque tienen un tamaño relativamente similar, aunque Júpiter es un 20% mayor que Saturno en volumen ... en masa es 3,5 veces la de Saturno. En tema gravedad, por ejemplo (para usarlos como aceleradores para naves) es muy relevante.
0 K 14
ombresaco #3 ombresaco
La noticia es que todo sigue igual al no haber indicios de que nada ha cambiado?
0 K 11
TheIpodHuman #1 TheIpodHuman
¡Por Jupiter!, no me jodas! :troll:
0 K 10
#4 jaramero
La no-niticia del día?
0 K 7

menéame