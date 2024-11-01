Junts registra un proyecto de ley sobre la prohibición del burka para evitar apoyar el de Vox

Junts mantiene su postura sobre el burka... y también sobre Vox. El partido Carles Puigemont ha anunciado este martes que va a presentar en el Congreso un Proyecto de Ley para «prohibir el burka y el uso del velo en espacios públicos». Lo hace para no tener que explicitar su apoyo a la propuesta similar de Vox que se votará en el cámara en esta jornada. «Junts ya defendió esta propuesta en el Parlament y también defendía que esta regulación se pudiera decidir desde el Parlament de Catalunya con el traspaso de competencias en inmigración
Es junts el que quiere al gobierno, y no al revés.
En el caos de vox la cosa es diferente, si vox da su apoyo al PP para formar gobierno, el resto de partidos quita su apoyo al PP para formar gobierno. Porque nadie quiere estar en un gobierno con vox