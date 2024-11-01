edición general
Junts registra un proyecto de ley sobre la prohibición del burka para evitar apoyar el de Vox

Junts mantiene su postura sobre el burka... y también sobre Vox. El partido Carles Puigemont ha anunciado este martes que va a presentar en el Congreso un Proyecto de Ley para «prohibir el burka y el uso del velo en espacios públicos». Lo hace para no tener que explicitar su apoyo a la propuesta similar de Vox que se votará en el cámara en esta jornada. «Junts ya defendió esta propuesta en el Parlament y también defendía que esta regulación se pudiera decidir desde el Parlament de Catalunya con el traspaso de competencias en inmigración

makinavaja #2 makinavaja
Como niños, pero sin el como...
5
rojo_separatista #9 rojo_separatista
#2, ojalá el PP actuara de la misma manera para aislar a VOX.
0
Javi_Pina #5 Javi_Pina
Espera espera, ahora falta que el PP saque el suyo pero tampoco lo voten los otros dos.
2
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
y esto como va? queremos prohibicion pero solo en cataluña que ya si es para toda España ya no mola?
2
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
Como les gusta prohibir a los liberales.
1
Javi_Pina #8 Javi_Pina
#4 La libertad es para los ricos, que no os tenéis aprendida la lección, seguro que sí se podrá un jeke venir con sus mujeres tapadas con lo que quieran a hacer compras por el centro de Madrid.
1
#3 Leon_Bocanegra
Vaya, el frente popular de Judea no quiere tener nada que ver con el frente judaico popular.
1
#10 VFR
#3 y el gobierno quiere tener que ver con uno de ellos y no con el otro
0
#12 Leon_Bocanegra
#10 casi nadie quiere tener que ver con el otro. Por eso Feijoo no es presidente, porque al ir de la manita de vox , nadie más quiere sumarse.
0
#13 VFR
#12 lo curioso es que sin tan parecidos son el gobierno no los quiera por igual
0
#14 Leon_Bocanegra
#13 creo que no entiendes como funciona el congreso de los diputados y la formación del gobierno. No es "el gobierno" el que da apoyos a junts para entrar en el mismo gobierno. Es junts el que da su apoyo al PSOE para formar gobierno.
Es junts el que quiere al gobierno, y no al revés.

En el caos de vox la cosa es diferente, si vox da su apoyo al PP para formar gobierno, el resto de partidos quita su apoyo al PP para formar gobierno. Porque nadie quiere estar en un gobierno con vox
0
Andreham #1 Andreham
Los problemas de los españoles... y los catalanes.
1
obmultimedia #6 obmultimedia
#1 Segun Junts y VOX los españoles tenemos insomnio por culpa de esto.
1
rojo_separatista #11 rojo_separatista
#1, aunque no sea un problema fundamental quienes dan pie a que se discuta sobre esto son quienes votan en contra. Se vota a favor y a seguir hablando de cosas importantes.
0

