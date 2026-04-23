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Junts abandona definitivamente a Sánchez por la corrupción y los incumplimientos fiscales: "¿Qué hacemos aquí? Disuelva"

Esa falta de palabra fue la que ayer llevó a Míriam Nogueras a conminar por primera vez a Sánchez a ir elecciones anticipadas. «Trata de gobernar sin una mayoría que le apoye y rodeado de casos de corrupción ¿Qué argumento le queda para no convocar?», preguntó la portavoz de los neoconvergentes al presidente socialista en sede parlamentaria. «Es que, ¿qué hacemos aquí? Que disuelva el Parlamento. ¿No dice el CIS que va a reventar? ¿O es que no las convoca por miedo a la corrupción?», añaden voces de la cúpula independentista.

| etiquetas: sánchez , corrupción , incumplimientos
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
sleep_timer #10 sleep_timer
Los herederos del 3 percent, jajajaj, si, por corrupción se van rasgar las vestiduras.

Esto es El Inmundo Today.
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Supercinexin #3 Supercinexin
Pues no están en su mejor momento precisamente, ni ellos ni sus socios PP y Vox. Vamos que por mí desde luego sí ojalá Sánchez convocase elecciones hoy mismo para sacar mayoría-rodillo y poder quitarse de encima a personajes como la caracaballo esta de la Nogueras. Que haga coalición con su aliado natural, Feijóo.
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Meneacer #7 Meneacer
#3 como una alianza PP, Vox, Junts nos lleve a elecciones, gana el Perro por mayoría absoluta.
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#9 Assoka
#3 Traducción de la noticia:

El partido más corrupto de Cataluña abandona a Sánchez por la corrupción y los incumplimientos fiscales.
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daTO #11 daTO
#9 es que son un puto cachondeo,
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#8 Onaj
Pedirle al presidente del gobierno que convoque elecciones porque no quieren sufrir la mala publicidad de hacer una moción de censura.

Con estos bueyes hay que arar.
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#2 VFR *
Del artículo:
"No tenemos el botón rojo para convocar elecciones, porque con el PP no vamos a hacer una moción de censura. Si no pactamos con el PSOE, con ellos menos."
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#6 Cuchifrito
#2 Pues eso, el botón lo tienen, que no lo quieran pulsar es su problema.
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#5 VFR *
Más negativos que lecturas :palm: Ese es el nivel.
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Quel #12 Quel
#5 Esto es menéame.
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hakcer_dislexico #1 hakcer_dislexico
Ni en los sueños mas humedos de los de El Inmundo.

Que los de Junts son gilipollas, pero no tontos, y con Mr Hansome al menos pueden rascar algo, con frijolito y el machito descerebrado iban a comer mierda a palas.
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#4 JDB
#1 no te equivoques, a la derecha siempre le viene bien un 'enemigo', sean los menas, inmigrantes, o em éste caso 'espanya'...
El mayor creador de independentistas fue el gobierno del PP, y eso se traduce en votos... Así que no sé hasta qué punto tienen interés en mantener al PSOE en el gobierno, ahora que ya han usado su influencia con los presos políticos...
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#13 chavi
Que dejen de llorar y presenten una moción de censura apoyado por PP y VoX.

Es lo suyo
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menéame