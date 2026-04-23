Junts abandona definitivamente a Sánchez por la corrupción y los incumplimientos fiscales: "¿Qué hacemos aquí? Disuelva"

Esa falta de palabra fue la que ayer llevó a Míriam Nogueras a conminar por primera vez a Sánchez a ir elecciones anticipadas. «Trata de gobernar sin una mayoría que le apoye y rodeado de casos de corrupción ¿Qué argumento le queda para no convocar?», preguntó la portavoz de los neoconvergentes al presidente socialista en sede parlamentaria. «Es que, ¿qué hacemos aquí? Que disuelva el Parlamento. ¿No dice el CIS que va a reventar? ¿O es que no las convoca por miedo a la corrupción?», añaden voces de la cúpula independentista.
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Esto es El Inmundo Today.
El partido más corrupto de Cataluña abandona a Sánchez por la corrupción y los incumplimientos fiscales.
Con estos bueyes hay que arar.
"No tenemos el botón rojo para convocar elecciones, porque con el PP no vamos a hacer una moción de censura. Si no pactamos con el PSOE, con ellos menos."
Que los de Junts son gilipollas, pero no tontos, y con Mr Hansome al menos pueden rascar algo, con frijolito y el machito descerebrado iban a comer mierda a palas.
El mayor creador de independentistas fue el gobierno del PP, y eso se traduce en votos... Así que no sé hasta qué punto tienen interés en mantener al PSOE en el gobierno, ahora que ya han usado su influencia con los presos políticos...
Es lo suyo