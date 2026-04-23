Junts abandona definitivamente a Sánchez por la corrupción y los incumplimientos fiscales: "¿Qué hacemos aquí? Disuelva"

Esa falta de palabra fue la que ayer llevó a Míriam Nogueras a conminar por primera vez a Sánchez a ir elecciones anticipadas. «Trata de gobernar sin una mayoría que le apoye y rodeado de casos de corrupción ¿Qué argumento le queda para no convocar?», preguntó la portavoz de los neoconvergentes al presidente socialista en sede parlamentaria. «Es que, ¿qué hacemos aquí? Que disuelva el Parlamento. ¿No dice el CIS que va a reventar? ¿O es que no las convoca por miedo a la corrupción?», añaden voces de la cúpula independentista.