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La Junta Electoral apercibe a María Jesús Montero por pedir el voto antes de que empiece la campaña

La Junta Electoral de Andalucía ha apercibido a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, por pedir el voto a los ciudadanos antes de que empiece la campaña el 1 de mayo. Obliga al PSOE a retirar «de forma inmediata» un mensaje en las redes sociales que pedía el apoyo ciudadano en un Comité Director en Cádiz. El acuerdo de la Junta Electoral urge a Montero a que «hasta el inicio de la campaña electoral se abstenga de realizar se abstenga actuaciones como la examinada, que supongan vulneración del deber de no realizar petición expre

| etiquetas: junta electoral , apercibe , maría jesús montero , pedir el voto
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4 comentarios
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Pacman #2 Pacman
Meh, déjala, pobrecita. Si para lo que le va a servir...
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rogerius #3 rogerius *
¿Ya estamos en jornada de reflexión? :troll:
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elTieso #4 elTieso
Un candidato pidiendo el voto, dónde vamos a ir a parar.
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hackerman #1 hackerman *
No seas mala tontaaa... Dijeron... Aunque lo del PP tmb da asquito pero aquí nunca pasa nada.
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menéame