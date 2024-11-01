La Junta Electoral apercibe a María Jesús Montero por pedir el voto antes de que empiece la campaña

La Junta Electoral de Andalucía ha apercibido a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, por pedir el voto a los ciudadanos antes de que empiece la campaña el 1 de mayo. Obliga al PSOE a retirar «de forma inmediata» un mensaje en las redes sociales que pedía el apoyo ciudadano en un Comité Director en Cádiz. El acuerdo de la Junta Electoral urge a Montero a que «hasta el inicio de la campaña electoral se abstenga de realizar se abstenga actuaciones como la examinada, que supongan vulneración del deber de no realizar petición expre