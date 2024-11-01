edición general
La Junta, en Córdoba: "Si cada vez que hay alerta naranja" se cierran colegios, "todos los días" se clausuraría alguno

La Junta, en Córdoba: "Si cada vez que hay alerta naranja" se cierran colegios, "todos los días" se clausuraría alguno

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, explica que hay que "ser conscientes" de la realidad que vive Andalucía.

12 comentarios
yoma #1
Pues mas vale que se cierren sin gran motivo a que pase un desastre y luego nos tengamos que lamentar como con la DANA.
6
sotillo #10
#1 El dinero de unos pocos mata a muchos
0
Dakaira #2
Que os quede bien claro, los pepechuzos os quieren muertos a vosotros y a vuestros hijos...
Y a vuestros güelos también, no se salva nadie na más que ellos.
4
#4 Leon_Bocanegra
Hay que ser subnormal.

Y está gente gana elecciones.
4
Dakaira #5
#4 por que les votan subnormales que no entienden una cadena de acontecimientos básicos...

Si hago A pasa B. Y mientras las personas normales lo vemos clarísimo, en este sencillo proceso ellos en el cerebro tienen un mono tocando platillos.

Y luego, los muy hijos de puta, por no asumir que son idiotas echan balones fuera o al que les pille cerca.
0
sotillo #12
#5 Ellos nunca son culpables
1
Cuñado #7
#4 Hay que reconocer que representan fielmente a sus votantes.
2
sotillo #11
#4 Menuda tropa tienen detrás, como decía mi madre “Quien menos vale más caro cuesta “
0
hakcer_dislexico #3
Otra de la "Escuela Mazon" de pensamiento filosofico.
2
Andreham #8
Que un padre, esos que en teoría quieren a sus hijos, vote a gente que dice esto...
1
#6 Pixmac
Que no cierren y cuando parte de un tejado o un árbol golpee a algún usuario del colegio que pague ella la indemnización de su bolsillo.
0
Dakaira #9
#6 “una vez que estás dentro del edificio escolar ya no tienes ningún riesgo”
0

