15

22
clics
La Junta, en Córdoba: "Si cada vez que hay alerta naranja" se cierran colegios, "todos los días" se clausuraría alguno
La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, explica que hay que "ser conscientes" de la realidad que vive Andalucía.
alerta naranja
córdoba
14
1
0
K
199
politica
12 comentarios
#1
yoma
Pues mas vale que se cierren sin gran motivo a que pase un desastre y luego nos tengamos que lamentar como con la DANA.
6
K
94
#10
sotillo
#1
El dinero de unos pocos mata a muchos
0
K
11
#2
Dakaira
*
Que os quede bien claro, los pepechuzos os quieren muertos a vosotros y a vuestros hijos...
Y a vuestros güelos también, no se salva nadie na más que ellos.
4
K
73
#4
Leon_Bocanegra
Hay que ser subnormal.
Y está gente gana elecciones.
4
K
66
#5
Dakaira
#4
por que les votan subnormales que no entienden una cadena de acontecimientos básicos...
Si hago A pasa B. Y mientras las personas normales lo vemos clarísimo, en este sencillo proceso ellos en el cerebro tienen un mono tocando platillos.
Y luego, los muy hijos de puta, por no asumir que son idiotas echan balones fuera o al que les pille cerca.
0
K
20
#12
sotillo
#5
Ellos nunca son culpables
1
K
31
#7
Cuñado
#4
Hay que reconocer que representan fielmente a sus votantes.
2
K
38
#11
sotillo
#4
Menuda tropa tienen detrás, como decía mi madre “Quien menos vale más caro cuesta “
0
K
11
#3
hakcer_dislexico
Otra de la "Escuela Mazon" de pensamiento filosofico.
2
K
35
#8
Andreham
Que un padre, esos que en teoría quieren a sus hijos, vote a gente que dice esto...
1
K
27
#6
Pixmac
*
Que no cierren y cuando parte de un tejado o un árbol golpee a algún usuario del colegio que pague ella la indemnización de su bolsillo.
0
K
16
#9
Dakaira
#6
“una vez que estás dentro del edificio escolar ya no tienes ningún riesgo”
0
K
20
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
