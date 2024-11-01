edición general
La Junta en Cádiz, sobre las protestas por el cribado: "Me hubiera gustado también por las muchachitas de Ábalos"

"Todo el mundo tiene derecho a manifestar su opinión, pero me hubiera gustado que también se hubieran manifestado por las muchachitas de Ábalos, por las pulseras o por la mujer del presidente", ha dicho este jueves Mercedes Colombo, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, sobre la protesta programada este jueves para protestar por los errores en el protocolo en el cribado de cáncer de mama.

luspagnolu #2 luspagnolu
Queda poco para que el PP andaluz empiece a decir que las manifestaciones por el cribado del cáncer están politizadas.
#7 TOTEMICO
#2 Dirán que es kale borroka, ETA o Sarajevo. Esta indigente intelectual cobra dindero público y se ve que nos sale caro pagar por tanta inmundicia.
Sandilo #9 Sandilo *
#2 Es que lo están, solo tienes que ver quien las organiza.

www.teleprensa.com/articulo/sevilla/asociaciones-mujeres-convocan-mier

Convocada por UGT, CSIF, CCOO, Facua y Marea Blanca, además partidos políticos como el PSOE o Adelante Andalucía.
#1 audrey2012
A cuántas personas dice que ha matado Ábalos o la mujer del presidente?
Pacofrutos #3 Pacofrutos
Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda.

Mark Twain.
alfema #5 alfema
Es para darle una patada en esa bocaza.
Andreham #4 Andreham
Y le comprarán el argumento. "Es que nos tienen mania." "Es que cuando gobierna la izquierda no hay manifestaciones." "Es que sólo se quejan porque somos los buenos."
#6 Albarkas
Ésta es la prueba más evidente de que la gente no les importa nada.
Cada vez que meten la pata y hay muertos por su culpa, en lugar de disculparse y asumir sus responsabilidades lo único que saben hacer es recurrir al "y tú más".
Grandes gestores, recordad.
capitan__nemo #10 capitan__nemo
¿Y cuando intentaron montar esas manifestaciones qué paso?

¿y todas las manifestaciones en Ferraz?
#8 Tecar
Y lo dice por si había alguna duda de su cadadura intelectual y moral.
:troll:
