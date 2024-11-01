La Junta en Cádiz, sobre las protestas por el cribado: "Me hubiera gustado también por las muchachitas de Ábalos"

"Todo el mundo tiene derecho a manifestar su opinión, pero me hubiera gustado que también se hubieran manifestado por las muchachitas de Ábalos, por las pulseras o por la mujer del presidente", ha dicho este jueves Mercedes Colombo, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, sobre la protesta programada este jueves para protestar por los errores en el protocolo en el cribado de cáncer de mama.