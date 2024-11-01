Julio lglesias trasladó a España a varias empleadas con un visado de turista, sin contrato y con sueldos de 340 euros

“Querido Consul [sic], por medio de la presente, solicito tu ayuda en la solicitud de los visados Schengen para mis empleados (personal interno) que estarán viajando a España en los próximos días para atender a mi familia”. Es el comienzo de la carta que Iglesias envió al consulado español en República Dominicana el 6 de julio de 2021 para pedir el visado para varias mujeres que trabajaban con él en su mansión de Punta Cana y a las que trasladó temporalmente a su casa de Marbella. Sin embargo, el visado expedido a las mujeres fue turístico.