Julio lglesias trasladó a España a varias empleadas con un visado de turista, sin contrato y con sueldos de 340 euros

“Querido Consul [sic], por medio de la presente, solicito tu ayuda en la solicitud de los visados Schengen para mis empleados (personal interno) que estarán viajando a España en los próximos días para atender a mi familia”. Es el comienzo de la carta que Iglesias envió al consulado español en República Dominicana el 6 de julio de 2021 para pedir el visado para varias mujeres que trabajaban con él en su mansión de Punta Cana y a las que trasladó temporalmente a su casa de Marbella. Sin embargo, el visado expedido a las mujeres fue turístico.

#2
Si alguna de esas mujeres denuncia por hechos ocurridos en España, ya no habrá dudas sobre la competencia de los tribunales Españoles. Será competente del del lugar de los hechos.
#1
No sorprende que lo pida.

Lo escandaloso es que se los den.
