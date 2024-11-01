edición general
2 meneos
79 clics
Julio Iglesias, la vida que todos querían vivirla así

Julio Iglesias, la vida que todos querían vivirla así

Una de las vidas más divertidas, no más ejemplares, del siglo XX.

| etiquetas: julio iglesias , música
2 0 2 K 8 ocio
4 comentarios
2 0 2 K 8 ocio
Rorschach_ #3 Rorschach_
'... la vida que todos querían vivirla así'

Mira, primero que aprendan a escribir, luego que publiquen gilipolleces.
0 K 12
Fran_Ramos #1 Fran_Ramos
... Y sin pagar a hacienda de españa...
0 K 6
Pertinax #2 Pertinax
#1 Pero habiendo colaborado en el aumento de la población cotizante más que tú y yo en cien vidas.
0 K 11
antesdarle #4 antesdarle
#1 un respeto al padre de muchos de los presentes
2 K 33

menéame