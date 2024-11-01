edición general
9 meneos
14 clics

Julio Iglesias se querellará contra las denunciantes en España por denuncia falsa

Mientras que esa denuncia por hechos que podían ser constitutivos de delitos de agresión sexual y trata de seres humanos fue desestimada por la teniente fiscal, Marta Durántez, ante la falta de competencia de los tribunales españoles para conocer de la misma, la eventual querella por denuncia falsa sí que residiría aquí, habida cuenta que el hecho ha tenido lugar en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

| etiquetas: julio iglesias , denuncia falsa
8 1 1 K 86 actualidad
11 comentarios
8 1 1 K 86 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 Jacusse *
Interesante giro de los acontecimientos.

Si le sale bien el tiro a Julio supongo que todos los que asesoraron a esas muchachas para poner la denuncia en España saldrán raudos y veloces a pagar la hipotética multa.
2 K 36
#3 vicox
#2 La AN dice que no es competente para juzgarlo aquí. De ahí a afirmar que lo que se dice es falso, hay mucho camino, es más creo que Julio no lo ha negado.
2 K 30
#8 gertrudis
#3 Sí lo ha negado. Aquí tienes vídeo de la SER, lo ha negado rotundamente. Si es cierto o no es otra historia www.youtube.com/shorts/kPhJIS5NRaw
2 K 36
#9 Katos
#8 negarlo y que sea no competencia para juzgar en España. SON DOS COSas muy distintas.
0 K 8
sotillo #4 sotillo
#2 No entiendo muy bien el tema, aquí lo que ha dicho el tribunal es que no es competencia suya no que no exista el delito ¿No?
5 K 72
#5 Jacusse
#4 supongo que, siendo así, la denuncia falsa se tendrá que desestimar por el mismo motivo.

Veremos.
0 K 11
woody_alien #1 woody_alien
Nooooo, que joderás las estadísticas. Que mala persona.
1 K 22
nilien #6 nilien
Ah, para la que no conviene no hay competencias (lo cual ha sido puesto en duda por juristas), pero para esta que sí conviene, resulta que sí hay.

En cualquier caso, que la otra no se admitiera no aporta nada, o no debería, en relación con esta segunda. Porque no se admitió por competencias, no porque los hechos descritos estuvieran o no fundados.

Parece que el trúhan se ha cegado, porque esta denuncia podría convertirse en el equivalente de un Streissand judicial. En lugar de dejar el tema tranquilo echa más leña el fuego, de modo que toda la porquería que hay y que ha fomentado siga inundándolo todo, incluso a él mismo...
0 K 12
yabumethod #11 yabumethod
Pues como ellas demuestren que si hay delito y lo que pasa es que no se puede juzgar en España le va a salir el tiro por la culata. Por el contrario, como ellas demuestres si lo hay el que sale escaldado él. Cojan palomitas.
0 K 10
#7 yukatan
Como ahora si puedan presentar pruebas que demuestren que no es falsa........
0 K 7

menéame