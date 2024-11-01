Julio Iglesias se querellará contra las denunciantes en España por denuncia falsa

Mientras que esa denuncia por hechos que podían ser constitutivos de delitos de agresión sexual y trata de seres humanos fue desestimada por la teniente fiscal, Marta Durántez, ante la falta de competencia de los tribunales españoles para conocer de la misma, la eventual querella por denuncia falsa sí que residiría aquí, habida cuenta que el hecho ha tenido lugar en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
| etiquetas: julio iglesias , denuncia falsa
Si le sale bien el tiro a Julio supongo que todos los que asesoraron a esas muchachas para poner la denuncia en España saldrán raudos y veloces a pagar la hipotética multa.
Veremos.
En cualquier caso, que la otra no se admitiera no aporta nada, o no debería, en relación con esta segunda. Porque no se admitió por competencias, no porque los hechos descritos estuvieran o no fundados.
Parece que el trúhan se ha cegado, porque esta denuncia podría convertirse en el equivalente de un Streissand judicial. En lugar de dejar el tema tranquilo echa más leña el fuego, de modo que toda la porquería que hay y que ha fomentado siga inundándolo todo, incluso a él mismo...