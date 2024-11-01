Julio Iglesias se querellará contra las denunciantes en España por denuncia falsa

Mientras que esa denuncia por hechos que podían ser constitutivos de delitos de agresión sexual y trata de seres humanos fue desestimada por la teniente fiscal, Marta Durántez, ante la falta de competencia de los tribunales españoles para conocer de la misma, la eventual querella por denuncia falsa sí que residiría aquí, habida cuenta que el hecho ha tenido lugar en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.