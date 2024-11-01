edición general
Julian Casanova, historiador: "A partir del 39 no hay muertos de posguerra asesinados por republicanos"

Julian Casanova, historiador: "A partir del 39 no hay muertos de posguerra asesinados por republicanos"  

Entrevista La Noche en 24 H al historiador Julián Casanovas, que asegura que el golpe de Estado de julio de 1936 "inaugura un periodo sin ley donde las armas sustituyen a la política y la vida no importa nada" en la que ambos bandos se aprovecharon de la situación de descontrol, aunque con diferencias en ambas partes. Ahora bien, "a partir del 39 no hay muertos de posguerra asesinados por los republicanos"."Se podría decir que hay 100.000 asesinados, fusilados, durante la Guerra Civil y 45.000, que podrían llegar a 50.000, en la posguerra"

Y no por falta de ganas precisamente.
Vaya crack. Ni a partir del 45 judíos asesinados a manos de los nazis
