Juicio por el Goya de Esperanza Aguirre

Fernando Ramírez de Haro, marido de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, comparece en un pleito civil ante la reclamación de uno de sus hermanos, que le acusa de haber vendido el cuadro familiar sin su permiso y sin cumplir su compromiso de entregarle más de 700.000 euros. Fernando Ramírez de Haro, esposo de Esperanza Aguirre, quien vendió el cuadro al constructor Juan Miguel Villar Mir por más de cinco millones de euros y quien ahora se enfrenta a la reclamación de más de 700.000 euros de uno de sus hermanos.
"Fernando Ramírez de Haro vendió el cuadro pocos meses después de descubrir su autoría y potencial. Más de cinco millones de euros que pagó el hoy fallecido Juan Miguel Villar Mir, entonces presidente de la todopoderosa OHL
El caso del Goya de Esperanza Aguirre destapado por elDiario.es no se limita a una pelea intestina de una familia noble por el dinero de un cuadro. Su
