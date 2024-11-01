Juicio por el Goya de Esperanza Aguirre

Fernando Ramírez de Haro, marido de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, comparece en un pleito civil ante la reclamación de uno de sus hermanos, que le acusa de haber vendido el cuadro familiar sin su permiso y sin cumplir su compromiso de entregarle más de 700.000 euros. Fernando Ramírez de Haro, esposo de Esperanza Aguirre, quien vendió el cuadro al constructor Juan Miguel Villar Mir por más de cinco millones de euros y quien ahora se enfrenta a la reclamación de más de 700.000 euros de uno de sus hermanos.