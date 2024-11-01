edición general
Juicio por el Goya de Esperanza Aguirre

Fernando Ramírez de Haro, marido de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, comparece en un pleito civil ante la reclamación de uno de sus hermanos, que le acusa de haber vendido el cuadro familiar sin su permiso y sin cumplir su compromiso de entregarle más de 700.000 euros. Fernando Ramírez de Haro, esposo de Esperanza Aguirre, quien vendió el cuadro al constructor Juan Miguel Villar Mir por más de cinco millones de euros y quien ahora se enfrenta a la reclamación de más de 700.000 euros de uno de sus hermanos.

#1 Marisadoro *
Si se roban entre ellos, imagina lo que hacen a los demás.
skaworld #5 skaworld *
#1 #2 #3 Es una pena que aqui no leyamos las noticas enteras, porque las autenticas risitas, estan dentro

"Fernando Ramírez de Haro vendió el cuadro pocos meses después de descubrir su autoría y potencial. Más de cinco millones de euros que pagó el hoy fallecido Juan Miguel Villar Mir, entonces presidente de la todopoderosa OHL

El caso del Goya de Esperanza Aguirre destapado por elDiario.es no se limita a una pelea intestina de una familia noble por el dinero de un cuadro. Su

mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata *
He leído el titular y enseguida me he ido a buscar en Google cuando le dieron un Goya a Espe.

Y mi gozo en un pozo, era un puto cuadro :foreveralone:
#6 atrompicones
Esta es la señora que declaraba en sus memorias que malamente llegaba a fin de mes. Si, si, la de las ranas. ¿Qué blindajes tendría la señora para estar fuera de cacho?

«Las 22 "ranas" de Esperanza Aguirre.»

www.publico.es/politica/22-ranas-esperanza-aguirre.html

dynamic-media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-o/25/9a/18/40/ranas.jpg?
Andreham #2 Andreham
Me pregunto si se puede hacer trazabilidad de ese cuadro para saber cómo llegó a tan excelente familia.
Ramen #4 Ramen
#2 seguramente sí al ser patrimonio nacional.
