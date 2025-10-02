edición general
La Junta de Andalucía asegura que hay 2.000 mujeres con pruebas de cáncer de mama dudosas y el servicio de salud está contactando una a una con ellas

El Servicio Andaluz de Salud ha comenzado a informar de forma telefónica, una a una, a las 2.000 mujeres cuyas mamografías presentan alguna duda y que aún no habían sido informadas.

Ze7eN
Creo que es uno de los ESCÁNDALOS más graves que recuerdo en la historia reciente de este país.
Deberían rodar cabezas en la Junta y en el PP. La vida de 2000 mujeres en juego.
Ze7eN
#6 Solo por poner en contexto, y para el que no lo sepa, el SAS ha tardado meses y en algún caso hasta un año en comunicarles que debían repetirse una mamografía o complementarla con una ecografía. Un año a contar desde que el radiólogo ordenó las pruebas. Pruebas que han confirmado el cáncer.

Y este desastre, es consecuencia de los recortes y las privatizaciones y de votar a partidos como PP/VOX.
Casiopeo
Cuando la derecha gestiona, la Parca sonrie. Moreno no iba a ser menos que la Mataviejos o el del Ventorro.
arsuceno
El "y tu más" cansa mucho, pero la que se estaría montando si esta historia le hubiera pasado al PSOE...
Sandman
Y en las próximas elecciones andaluzas la izquierda va a presentarse en 3-4 partidos discutiendo sobre la pureza ideológica.
Macnulti_reencarnado
La mejor sanidad del mundo.
kkculopis
Normal que digan que no tienen lista de espera, es que ni les llaman para esperar
jacapaca
Pedirán una reprobación en el parlamento andaluz xomo con las pulseras electrónicas supongo
