21
meneos
26
clics
La Junta de Andalucía asegura que hay 2.000 mujeres con pruebas de cáncer de mama dudosas y el servicio de salud está contactando una a una con ellas
El Servicio Andaluz de Salud ha comenzado a informar de forma telefónica, una a una, a las 2.000 mujeres cuyas mamografías presentan alguna duda y que aún no habían sido informadas.
|
etiquetas
:
sanidad
,
junta de andalucía
,
cáncer
,
mujeres
#6
Ze7eN
Creo que es uno de los ESCÁNDALOS más graves que recuerdo en la historia reciente de este país.
Deberían rodar cabezas en la Junta y en el PP. La vida de 2000 mujeres en juego.
4
K
60
#8
Ze7eN
*
#6
Solo por poner en contexto, y para el que no lo sepa, el SAS ha tardado meses y en algún caso hasta un año en comunicarles que debían repetirse una mamografía o complementarla con una ecografía. Un año a contar desde que el radiólogo ordenó las pruebas. Pruebas que han confirmado el cáncer.
Y este desastre, es consecuencia de los recortes y las privatizaciones y de votar a partidos como PP/VOX.
3
K
48
#1
Casiopeo
*
Cuando la derecha gestiona, la Parca sonrie. Moreno no iba a ser menos que la Mataviejos o el del Ventorro.
1
K
25
#4
arsuceno
El "y tu más" cansa mucho, pero la que se estaría montando si esta historia le hubiera pasado al PSOE...
1
K
14
#5
Sandman
Y en las próximas elecciones andaluzas la izquierda va a presentarse en 3-4 partidos discutiendo sobre la pureza ideológica.
0
K
13
#2
Macnulti_reencarnado
La mejor sanidad del mundo.
0
K
9
#3
kkculopis
Normal que digan que no tienen lista de espera, es que ni les llaman para esperar
0
K
6
#7
jacapaca
Pedirán una reprobación en el parlamento andaluz xomo con las pulseras electrónicas supongo
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
