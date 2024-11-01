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La jueza Teresa Palacios permitió a Sáenz de Santamaría cruzar las piernas en su tribunal después de afeárselo semanas antes a Pablo Iglesias

La jueza Teresa Palacios permitió a Sáenz de Santamaría cruzar las piernas en su tribunal después de afeárselo semanas antes a Pablo Iglesias

El exlíder de Podemos, reprendido durante su declaración en el caso Dina, lo ha remarcado en su cuenta de X

| etiquetas: podemos , pablo iglesias , sáenz de santamaría , justicia
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20 comentarios
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Comentarios destacados:        
JackNorte #1 JackNorte
Pero seguimos pensando que la ley es igual para todos y aun nos creemos que los delitos tienen la misma penalizacion. xD
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sotillo #2 sotillo
Un tribunal de parte como los del golpe de estado del 36
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Solinvictus #3 Solinvictus *
Joder casi me hace vomitar imaginando ese momento con Soraya en instinto básico
3 K 35
Chinchorro #8 Chinchorro
Entre amigas de pilates pues... :troll:
1 K 22
Tontolculo #4 Tontolculo
Será por ser mujer? será por ser pepera? qué intriga
1 K 20
#5 PerritaPiloto
#4 Será porque no usa la misma vara de medir según quien se sienta a declarar.
6 K 63
nemesisreptante #10 nemesisreptante *
#9 a ti te puede parecer irrelevante que una jueza trate de manera diferente a un testigo en base a su ideología, a mi no. Los comportamientos que estamos viendo en este juicio por parte de la jueza son de verguenza ajena.

#5 lo cual es acojonante porque estamos hablando de una persona a la que le pagamos un pastizal para que use la misma vara de medir con todo el mundo.
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anarion321 #12 anarion321 *
#10 El trato no es diferente, las posturas son las diferentes. Sólo hay que tener ojos y no creer en fotos manipuladas.
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nemesisreptante #14 nemesisreptante
#12 es verdad la postura de Soraya es mucho menos respetuosa porque está echada para atrás tan pancha con las piernas cruzadas.
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anarion321 #15 anarion321
#14 Venga, que sí, que te gusta tragar manipulación, ale.  media
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nemesisreptante #16 nemesisreptante *
#15 igual el problema lo tienes tu también si ves la postura de Iglesias incorrecta y la postura de Soraya correcta. Por cierto puedes subir todas las fotos de Pablo Iglesias con las piernas cruzadas que quieras, porque nadie está diciendo que no tuviera las piernas cruzadas, lo que estan diciendo aquí es que Soraya también las tuvo cruzadas y no hubo ningún problema por ello.
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anarion321 #17 anarion321
#16 No tengo ningún problema en ver que las posturas son diferentes y que la juez no dijo que no podía poner las piernas cruzadas sino que las tenia cruzadas, y más adelante, cambio a esa otra postura y fue ahí cuando le dijo que no podía ponerse "con las piernas así".

Que tú no tengas capacidad para informarte y entender diferencias, sino que te inventes las palabras de los demás, es cosa tuya.
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nemesisreptante #18 nemesisreptante
#17 exactamente que dice la jueza en el video que tu mismo has puesto?
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anarion321 #19 anarion321
#18 Puedes ver el video pero te pongo el entrecomillado literal:

"Señor Iglesias, las piernas aquí no se ponen así en sala, perdón"
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Tontolculo #11 Tontolculo
#5 será!
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A.more #13 A.more
Lo de esta jueza es de vergüenza. Solo hay que oirla
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#7 trasparente
Joder, que Soraya es toda una abogada del estado, una persona de orden y de bien, vamos, de la categoría social de la jueza. Pablo Iglesias es un perroflauta comunista, de los que quiere entregar España a las ordas okupa y similares.
Parece mentira que no os deis cuenta
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Escafurciao #6 Escafurciao
Es que las mujeres de bien se cruzan de piernas, en los hombres es solo de porretas.
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#20 ezabarte
Respuestas IAnteligentes a este misterio:
En un tribunal español, el juez tiene el control absoluto sobre la "policía de estrados". Esto significa que él decide qué se considera un comportamiento decoroso en su sala.
¿Por qué lo hacen?
Para muchos magistrados, cruzar las piernas se interpreta como una falta de respeto o una actitud demasiado relajada que no encaja con la solemnidad de un juicio. Un caso reciente y famoso fue el de la jueza de la Audiencia Nacional que reprendió a…   » ver todo el comentario
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anarion321 #9 anarion321
Sensacionalista/Errónea/gilipollesca irrelevante

Digna de la basura del bulo de los DNI, entre otros.

www.facebook.com/watch/?v=2340504739779232  media
3 K -20

menéame