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La jueza del accidente mortal de Santander culpa al Ministerio de la falta de mantenimiento de la pasarela e investiga a dos funcionarios

La jueza del accidente mortal de Santander culpa al Ministerio de la falta de mantenimiento de la pasarela e investiga a dos funcionarios

La jueza considera que es la Administración central “la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento” de la pasarela de El Bocal siniestrada el pasado 3 de marzo y en la que fallecieron seis personas. En un auto dado a conocer hoy la jueza señala “serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela” y que la reparación de 2024 se limitó a la estructura de madera pese a que, según el informe de la Policía Científica,“todos los elementos metálicos estaban oxidados”.

| etiquetas: santander , el bocal , pasarela , ministerio , transición ecológica , costas
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2 comentarios
5 2 0 K 64 actualidad
#1 Cuchifrito
Pero también dice que la responsabilidad de impedir el paso habidas cuentas de que eran conscientes del peligro porque hay ciudadanos que habían avisado era del Ayuntamiento. Por lo que sea los titulares solo apuntan al gobierno cuando esto último es si cabe más grave.
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#2 Tunguska08Chelyabinsk13
¿Es cuestión de perspectiva, o a 10 metros hay un sendero en tierra firme que hace lo mismo que hacía la pasarela?
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menéame