La jueza del accidente mortal de Santander culpa al Ministerio de la falta de mantenimiento de la pasarela e investiga a dos funcionarios

La jueza considera que es la Administración central “la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento” de la pasarela de El Bocal siniestrada el pasado 3 de marzo y en la que fallecieron seis personas. En un auto dado a conocer hoy la jueza señala “serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela” y que la reparación de 2024 se limitó a la estructura de madera pese a que, según el informe de la Policía Científica,“todos los elementos metálicos estaban oxidados”.