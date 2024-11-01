El juez Villares, apartado a la fuerza de la sala del TSXG que sentencia sobre eólicos y contratos de la Xunta

La magistrada María Azucena Recio encuadrada convencionalmente en el sector conservador de la judicatura tomó una de sus primeras decisiones: trasladar a la fuerza a dos de los cuatro miembros de la Sección Tercera de la Sala, que trata sobre cuestiones como la legalidad de los parques eólicos o diversos contratos del Gobierno gallego Los traslados forzosos preocupan a Jueces y Juezas para la Democracia al considerar que “puede afectar a la independencia judicial”