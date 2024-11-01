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El juez Villares, apartado a la fuerza de la sala del TSXG que sentencia sobre eólicos y contratos de la Xunta

El juez Villares, apartado a la fuerza de la sala del TSXG que sentencia sobre eólicos y contratos de la Xunta

La magistrada María Azucena Recio encuadrada convencionalmente en el sector conservador de la judicatura tomó una de sus primeras decisiones: trasladar a la fuerza a dos de los cuatro miembros de la Sección Tercera de la Sala, que trata sobre cuestiones como la legalidad de los parques eólicos o diversos contratos del Gobierno gallego Los traslados forzosos preocupan a Jueces y Juezas para la Democracia al considerar que “puede afectar a la independencia judicial”

| etiquetas: juez , eólicas , villares , tsxg , xunta
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3 comentarios
8 2 0 K 105 actualidad
autonomator #3 autonomator
Hace falta una limpia, pero grande. Menudo lastre tenemos ahí.
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Mark_ #1 Mark_
Si no me gustan estos jueces, tengo otros.
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imagosg #2 imagosg
Menuda Justicia postfranquista nos ha quedado, están riéndose de todo el país continuamente ...
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menéame