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El juez suspende las declaraciones de Errejón y Mouliaá por problemas médicos del abogado de la actriz

El juez suspende las declaraciones de Errejón y Mouliaá por problemas médicos del abogado de la actriz

Errejón ha permanecido algo más de una hora en el interior de los juzgados, a la espera de declarar, hasta que finalmente el instructor Zamarriego ha decidido suspender la cita. A su salida, el cofundador de Podemos ha reiterado las afirmaciones realizadas momentos antes: "El tiempo irá poniendo las cosas en su sitio".

| etiquetas: errejon , mouliaá , denuncias
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9 comentarios
9 1 0 K 110 actualidad
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo *
Ya lo intentaron antes de ayer con ella ( www.meneame.net/m/actualidad/actriz-elisa-mouliaa-pide-suspender-decla ) y como no prospero pues ha sido el abogado quien lo he impedido.

No querian que el juicio avanzase y no ha avanzado.

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8 K 99
Vodker #6 Vodker *
Primero Mouliaá solicitó no declarar hoy viernes por "estar de baja". www.rtve.es/noticias/20260325/mouliaa-pide-no-declarar-viernes-baja/16
El juez no lo aprobó y hoy es su abogado el que presenta "problemas" inesperados.
Todo muy turbio.

edito: vaya, veo ahora que he dicho lo mismo que #4 pero más tarde.
4 K 59
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
que la denunciante sea como sea, pase, pero que su abogado obligue al acusado a estar una hora en un juzgado sin llegar a declarar y todo por no avisar en tiempo y forma al juzgado de una "enfermedad"...? la publi gratis que se está haciendo el picapleitos éste a costa del caso es para que los colegios de abogados se planteasen medidas en estos casos QUE POR QUÉ DIGO ESTO: pues porque no es una urgencia, sino una intervención quirúrgida programada desde hace tiempo y de la que el

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2 K 34
NinjaBoig #9 NinjaBoig
Parece q esta actriz cobra por echar mierda y alargar el espectáculo lo máximo posible...
Y el abogado también, claro.
1 K 24
Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
esta es nueva ...
1 K 23
YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo *
para el del comentario tres: no te la da gana de leer y por eso dices que a lo mejor es una indisposición repentina... cuando si hubieras leído tanto la noticia como mi comentario te habrías enterado de que no es una indisposición repentina sino una intervención quirúrgica, que obviamente se programan con bastante antelación. de nada!
3 K 12
Veelicus #8 Veelicus
Estaria bien analizar si el abogado este no tiene alguna cita con otro cliente o va a otro juicio... porque dudo mucho que se quede en casa viendo la tele...
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Andreham #3 Andreham
No sé si esto es común, pero es un poco putada hacer perder el tiempo a la gente, ¿no? A menos que la indisposición médica haya sido de golpe, que bueno, accidentes pasan.
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Battlestar #7 Battlestar
#3 No es exclusivo para este caso pero muchas veces da un poco la sensación que la idea no es ganar o perder un juicio, si no que el otro se canse piense que no merece la pena y se rinda.
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menéame