El juez suspende las declaraciones de Errejón y Mouliaá por problemas médicos del abogado de la actriz

Errejón ha permanecido algo más de una hora en el interior de los juzgados, a la espera de declarar, hasta que finalmente el instructor Zamarriego ha decidido suspender la cita. A su salida, el cofundador de Podemos ha reiterado las afirmaciones realizadas momentos antes: "El tiempo irá poniendo las cosas en su sitio".
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No querian que el juicio avanzase y no ha avanzado.
Logro desbloqueado.
El juez no lo aprobó y hoy es su abogado el que presenta "problemas" inesperados.
Todo muy turbio.
edito: vaya, veo ahora que he dicho lo mismo que #4 pero más tarde.
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Y el abogado también, claro.