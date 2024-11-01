edición general
El juez rechaza archivar la causa contra Íñigo Errejón y mantiene a Elisa Mouliaá como acusación

El instructor cita al exportavoz de Sumar el 17 de febrero para comunicarle la apertura de juicio oral

oceanon3d
Continua el circo...
NoMeVeas
Esto es posiblemente el caso mas absurdo de lawfare... Nadie se cree lo de Elisa, pero aqui seguimos... "Jueces" que hacen de inquisidores. Y no solo en España, es uns corrupcion generalizada en todo el mundo occidental y necesaria para que el sistema mas corrupto de todos, siga funcionando. Imaginaos que los jueces hacen su trabajo... No se podría ser rico!!!
Pertinax
#5 Hay un partido que sí cree a la hermana, y que incluso invita a quien "destapó" el tema a sus campañas electorales.
Febrero2027
Buena noticia para el feminismo
YSiguesLeyendo
esos jueces buenos llevándole la contrario a la físcalía (gobierno) que ha salido veloz a proteger al gran héroe de Yoli y de Pedro, a quien más ha hecho por destruir a su enemigo común? Vox? NO, PODEMOS! jejé
Herumel
Cada vez más pienso que "Él que pueda hacer que haga...." era un llamamiento a un Golpe de Estado Blando.
oceanon3d
"el instructor señala que el escrito de renuncia de Elisa Mouliaá a ejercer la acusación particular "no solo ha sido subsanado sino que tampoco ha sido ratificado", por lo que la intérprete podrá permanecer en la causa"

Esta chica solo sabe de "hacer cosas" en redes sociales.

Y la fiscalía no ve delito en base a las pruebas sobre la mesa.

Lo demás son películas tuyas.
Druidaferal
Esto es lamentable. Pero es lo que quiere el pueblo español.
Feminismo, inmigración, trans, Palestina, Trump y Venezuela.

Estoy tomándome un café y veo al camarero discutiendo con un payo sobre lo jodido que es que la calle no esté edificada con perspectiva de género.
Luego veo a dos ancianos hablando sobre si el género número 26 debería estar dentro del 23... Que se yo.
Es un sin dios esto.
