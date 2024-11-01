·
14
meneos
22
clics
El juez Peinado readmite a Manos Limpias como acusación en la causa contra Begoña Gómez
el sindicato ha "consignado el importe requerido" para ejercer dicha acción popular
|
etiquetas
:
begoña gómez
,
manos limpias
11
3
0
K
100
#2
eaglesight1
Ya me parecía raro que este juez no les pemitiera seguir montando el pollo.
4
K
62
#3
Dene
Menudo cachondeo de juicio y de juez
4
K
49
#1
YSiguesLeyendo
el abogado Carlos Perales Rey renunció vía burofax a representar al sindicato en la causa alegando que el "encargo jurídico" inicial "de naturaleza estrictamente técnica" ha ido "transformándose" en un asunto "cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática". Ya se ha nombrado a un nuevo abogado para el caso.
2
K
39
#7
HeilHynkel
Habrá puesto la pasta él mismo.
2
K
36
#8
omega7767
#7
0
K
11
#4
chavi
Vaya, parece que ya han pasado por caja...
1
K
21
#6
makinavaja
El juez Peinado ha recibido una llamada convincente....
0
K
12
#5
Oliram
La Justicia es un cachondeo
www.rtve.es/play/videos/te-acuerdas/acuerdas-justicia-cachondeo/736799
197 D. Peinado
Cronometrador oficial
0
K
7
#10
Kantinero
El Pelucas esta como una puta cabra, la profesión que lo mantiene haciendo el ridículo son el resto del rebaño.
0
K
7
#9
Kmisetas
Menos mal que Peinado está ahí para que la PSOE no se crea que puede silenciar todo; Manos Limpias readmitida y la impunidad política de Begoña Gómez a examen, que no se diga que en España los amigos de la mafia gobernante tienen pase libre.
1
K
-1
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
