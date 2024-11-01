edición general
El juez Peinado readmite a Manos Limpias como acusación en la causa contra Begoña Gómez

el sindicato ha "consignado el importe requerido" para ejercer dicha acción popular

eaglesight1 #2 eaglesight1
Ya me parecía raro que este juez no les pemitiera seguir montando el pollo.
Dene #3 Dene
Menudo cachondeo de juicio y de juez
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
el abogado Carlos Perales Rey renunció vía burofax a representar al sindicato en la causa alegando que el "encargo jurídico" inicial "de naturaleza estrictamente técnica" ha ido "transformándose" en un asunto "cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática". Ya se ha nombrado a un nuevo abogado para el caso.
HeilHynkel #7 HeilHynkel
Habrá puesto la pasta él mismo.
#4 chavi
Vaya, parece que ya han pasado por caja...
makinavaja #6 makinavaja
El juez Peinado ha recibido una llamada convincente.... :-D :-D :-D
#5 Oliram
La Justicia es un cachondeo
www.rtve.es/play/videos/te-acuerdas/acuerdas-justicia-cachondeo/736799

Kantinero #10 Kantinero
El Pelucas esta como una puta cabra, la profesión que lo mantiene haciendo el ridículo son el resto del rebaño.
Kmisetas #9 Kmisetas
Menos mal que Peinado está ahí para que la PSOE no se crea que puede silenciar todo; Manos Limpias readmitida y la impunidad política de Begoña Gómez a examen, que no se diga que en España los amigos de la mafia gobernante tienen pase libre.
