El juez Peinado aumenta entre 10.000 y 20.000 euros el coste de llamarle prevaricador: las nuevas ‘conciliaciones’ de Guadalupe

El magistrado pide ya 70.000 euros a Gabriel Rufián, Óscar López o Patxi López, últimos denunciados. El magistrado se querelló contra Rufiáan después de que éste sugiriera que trabajaba para el PP, dejando caer así que estaba perpetrando un delito que le convertía en un prevaricador. Peinado le reclamaba al político que rectificara en sede judicial o, de no hacerlo, presentaría contra él una querella por injurias y calumnias o una demanda por protección al derecho al honor para reclamarle la cantidad señalada.