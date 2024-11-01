edición general
El juez Peinado aumenta entre 10.000 y 20.000 euros el coste de llamarle prevaricador: las nuevas ‘conciliaciones’ de Guadalupe

El magistrado pide ya 70.000 euros a Gabriel Rufián, Óscar López o Patxi López, últimos denunciados. El magistrado se querelló contra Rufiáan después de que éste sugiriera que trabajaba para el PP, dejando caer así que estaba perpetrando un delito que le convertía en un prevaricador. Peinado le reclamaba al político que rectificara en sede judicial o, de no hacerlo, presentaría contra él una querella por injurias y calumnias o una demanda por protección al derecho al honor para reclamarle la cantidad señalada.

pepel #2 pepel
Necesita prevaricar un poco más.
1 K 27
#5 laruladelnorte
Rufián, en el tono que le caracteriza, no se cortó y llegó a decir que lo consideraba “casi un honor” e indicaba que las intenciones del magistrado son claras: callar a todo aquel que critique su investigación.

Ni más ni menos...
1 K 22
#6 pirat
Pues en sus clases de la uni, muy conciliador no era...
1 K 20
meroespectador #3 meroespectador
El tipo ha estirado unos meses más las diligencias sobre Begoña Gómez y puta casualidad, que van coincidiendo con su fecha de retirada.
0 K 7
txutxo #4 txutxo
A ver si se larga ya de una p. vez a ver las obras. Capaz de denunciar a los obreros por decir tacos o lanzar piropos.
0 K 7
#1 cocococo
La RAE dice que ahora no se le pone un punto a las cifras:

www.fundeu.es/recomendacion/miles-y-millones-claves-de-escritura/
0 K 6

