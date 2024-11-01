edición general
7 meneos
40 clics
El juez de Maduro: 92 años y al frente del caso del 'Pollo' Carvajal

El juez de Maduro: 92 años y al frente del caso del 'Pollo' Carvajal

La edad no ha ablandado a Alvin Hellerstein: es un magistrado puntilloso y duro, acostumbrado a la presión mediática

| etiquetas: juez , maduro , hellerstein , 92 años
6 1 0 K 80 actualidad
7 comentarios
6 1 0 K 80 actualidad
Harkon #1 Harkon
El Pollo Carvajal, ese que usó García Castellón para intentar meter mierda contra Podemos, sin éxito porque sólo soltaba chorradas inventadas con tal de conseguir nacionalidad española y que no le deportaran a EEUU, sí, ya nos lo conocemos y ya sabemos lo que van a hacer con Maduro, inventarse toda la mierda posible.

El ‘Pollo’ Carvajal o la penúltima y más extravagante maniobra de García Castellón contra Podemos

El juez de la Audiencia Nacional no dudó en reabrir una causa

…   » ver todo el comentario
5 K 69
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Y estar a las ordenes de Trump, aunque chochee y se le caiga ya la baba.
1 K 26
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#5 No va a juzgar, va a hacer el paripe de un juicio en el que ya todo esta decidido.
0 K 20
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Con esa edad muy lucido no estará, sera un títere al mando de ese juicio y de las ordenes de Trump.
0 K 20
#3 soberao *
Hablan de un juez con 92 años y ponen la foto de cuando tenía 50... Supongo que recordará a Juan Pablo Segundo y por eso sacan fotos de cuando era Rudy Giuliani alcalde de Nueva York.
#2 Eso no es cuestión de edad, es cuestión de dinero y sobres por los servicios prestados.
0 K 13
javibaz #5 javibaz
#2 hombre, va a juzgar a un tío al que han secuestrado ellos mismos.
0 K 11
#7 Gilántropo
Y Peinado a punto de jubilarse en la flor de su vida, ¡Qué envidia! Dirá Aznar, ¡Quien pueda chochear que chochee! Aunque no pueda apretar mucho para golpear con el martillo en la mesa, ¡qué más da!
0 K 7

menéame