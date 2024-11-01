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Un juez de Getafe imputa por prevaricación al firmante de los 'protocolos de la vergüenza' de las residencias madrileñas

Un juez de Getafe imputa por prevaricación al firmante de los 'protocolos de la vergüenza' de las residencias madrileñas

Un juez de Getafe ha acordado imputar por un delito de prevaricación a Carlos Mur, quien fuera director de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y al que se investiga en diferentes juzgados por presuntamente participar en la elaboración de los conocidos como 'protocolos de la vergüenza', que habrían impedido derivar a ancianos desde las residencias a hospitales de la Comunidad de Madrid en la primera ola del COVID-19.

| etiquetas: juez , getafe , imputación , prevaricación , protocolos , vergüenza , madrid
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Arzak_ #1 Arzak_
Y mientras tanto la "ida" rascándose el chocho con su sonrisa malévola. 8-D
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menéame