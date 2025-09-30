Juez de EEUU: Es inconstitucional deportar a no ciudadanos por protestar contra la guerra en Gaza

Un juez federal dictaminó el martes que la administración Trump violó la Constitución al intentar deportar a no ciudadanos únicamente por apoyar a los palestinos y criticar a Israel, en un fallo mordaz que critica directa y agudamente al presidente Donald Trump y sus políticas como serias amenazas a la libertad de expresión. El juez de distrito William Young en Boston coincidió con varias asociaciones universitarias en que la política que describieron como deportación ideológica viola la Primera Enmienda, así como la Ley de Procedimiento...