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El juez deja en libertad con orden de alejamiento al padre que dio una paliza a un niño en un partido de fútbol en Lloseta

El juez deja en libertad con orden de alejamiento al padre que dio una paliza a un niño en un partido de fútbol en Lloseta

El juez ha dejado en libertad con cargos al acusado de propinar una paliza a un niño de 12 años durante una 'pachanga' de fútbol informal en Lloseta. El magistrado, con todo, ha dictado una orden de alejamiento para que no pueda acercarse a la víctima. La víctima recibió una serie de golpes en la cabeza y tuvo que ser ingresado en el hospital comarcal, con pronóstico reservado.

| etiquetas: niño , paliza , fútbol , pachanga , lloseta
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7 comentarios
5 1 1 K 52 actualidad
#2 kreator
Pues claro, libertad con cargos. No lo va a meter en el trullo y dejarlo encerrado hasta el juicio...
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Format_C #3 Format_C
#2 pues si, por cabrón
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Dene #4 Dene
#3 a lo mejor no has entendido para qué se usa la prisión provisional en españa...
spoiler = NO es para castigar por adelantado a alguien que no tiene sentencia firme aun (por muy clara que sea la culpabilidad) ni para vengarnos de un ijoputa que lo tiene mas que merecido
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Format_C #5 Format_C
#4 pues debería de existir prisión provisional para gente claramente culpable
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Chinchorro #6 Chinchorro *
#2 Alguien incapaz de controlar sus emociones e impulsos hasta el punto de mandar a un niño al hospital a ostias no lo quiero cerca de mi casa, ni cruzármelo por la calle.
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DDJ #7 DDJ *
Cuando una actividad atrae a tanta inmundicia lo lógico es alejarse de ella lo maximo posible.
La FIFA es una asociación sin ánimo de lucro, sin lucro xD ya me diréis si el fútbol profesional no está parasitado desde sus entrañas. En valiente puta mierda de engendro lo han convertido.
Dadle la espalda a este engendro de una vez, joder.
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menéame