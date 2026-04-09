El juez deja en libertad con orden de alejamiento al padre que dio una paliza a un niño en un partido de fútbol en Lloseta

El juez ha dejado en libertad con cargos al acusado de propinar una paliza a un niño de 12 años durante una 'pachanga' de fútbol informal en Lloseta. El magistrado, con todo, ha dictado una orden de alejamiento para que no pueda acercarse a la víctima. La víctima recibió una serie de golpes en la cabeza y tuvo que ser ingresado en el hospital comarcal, con pronóstico reservado.