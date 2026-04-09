El juez deja en libertad con orden de alejamiento al padre que dio una paliza a un niño en un partido de fútbol en Lloseta

El juez ha dejado en libertad con cargos al acusado de propinar una paliza a un niño de 12 años durante una 'pachanga' de fútbol informal en Lloseta. El magistrado, con todo, ha dictado una orden de alejamiento para que no pueda acercarse a la víctima. La víctima recibió una serie de golpes en la cabeza y tuvo que ser ingresado en el hospital comarcal, con pronóstico reservado.
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spoiler = NO es para castigar por adelantado a alguien que no tiene sentencia firme aun (por muy clara que sea la culpabilidad) ni para vengarnos de un ijoputa que lo tiene mas que merecido
La FIFA es una asociación sin ánimo de lucro, sin lucro ya me diréis si el fútbol profesional no está parasitado desde sus entrañas. En valiente puta mierda de engendro lo han convertido.
Dadle la espalda a este engendro de una vez, joder.