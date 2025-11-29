·
Jueces se ríen de Bolaños cuando defendía la "autonomía" del fiscal - Libertad Digital
El ministro de Justicia participó en el congreso de la asociación mayoritaria de jueces, muy crítica con las intromisiones constantes del Ejecutivo.
etiquetas
humor
bolaños
monologo
jueces
risas
Comentarios destacados:
#6
autonomator
No, se ríen de todos nosotros. Pero eso este panfleto no te lo va a decir.
3
K
51
#2
pozz
Menudo payaso que tenemos por ministro de justicia, el video de los jueces reaccionando con carcajadas a su subnormalidad, no tiene desperdicio.
4
K
42
#3
Khanbaliq
#2
Independencia Judicial, lo llaman.
1
K
27
#9
Antipalancas21
#2
A lo mejor los jueces son de los que hacen reir ellos, con sus dictados incongruentes
0
K
20
#1
Juanjolo
*
Aquí el vídeo
x.com/ElAguijon_/status/1994556360399491180?t=0qhlxh8Woxr2fHwUOvcjmw&a
Vídeo completo
youtu.be/XynLyXs2vDw?si=cfsrIyVRsk8ygHzN
2
K
24
#8
HeilHynkel
*
LibertáGitanal ... el panfleto de Losantos.
0
K
20
#10
Antipalancas21
Como se nota que ayer al PP le salio mal su ordago, ha puesto a todos los trol y medios afines a soltar bulos y basura.
0
K
20
#4
z1018
Lo malo no es quede rían de la presunta no imparcialidad del FGE lo malo que no se ríen cuando se habla de la independencia del Tribunal Supremo.
1
K
17
#5
vGeeSiz
#4
"presunta" cuando está condenado. Y se tienen que reir de lo que diga tu relato
Silvia Intxaurrondo, ¿eres tu?
1
K
15
#11
z1018
#5
¿está condenado por parcial a favor del gobierno o por revelación de secretos?.
0
K
7
#7
iñakiss
Libertad digital haciendo política, ese medio es a la información lo que viene a ser un anuncio publicitario.
0
K
10
#12
Tecar
Bolaños es un payaso, normal que se rían.
Porque hay que ser muy payaso para ir con esas chorradas a los jueces que conocen mejor que nadie las cloacas del estado, la psicopatía, el clientelismo y las injerencias de todo tipo en la judicatura.
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
