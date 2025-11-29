edición general
Jueces se ríen de Bolaños cuando defendía la "autonomía" del fiscal - Libertad Digital

Jueces se ríen de Bolaños cuando defendía la "autonomía" del fiscal - Libertad Digital  

El ministro de Justicia participó en el congreso de la asociación mayoritaria de jueces, muy crítica con las intromisiones constantes del Ejecutivo.

autonomator #6 autonomator
No, se ríen de todos nosotros. Pero eso este panfleto no te lo va a decir.
3 K 51
#2 pozz
Menudo payaso que tenemos por ministro de justicia, el video de los jueces reaccionando con carcajadas a su subnormalidad, no tiene desperdicio. xD xD xD xD
4 K 42
#3 Khanbaliq
#2 Independencia Judicial, lo llaman.
1 K 27
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#2 A lo mejor los jueces son de los que hacen reir ellos, con sus dictados incongruentes
0 K 20
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
LibertáGitanal ... el panfleto de Losantos.
0 K 20
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
Como se nota que ayer al PP le salio mal su ordago, ha puesto a todos los trol y medios afines a soltar bulos y basura.
0 K 20
#4 z1018
Lo malo no es quede rían de la presunta no imparcialidad del FGE lo malo que no se ríen cuando se habla de la independencia del Tribunal Supremo.
1 K 17
#5 vGeeSiz
#4 "presunta" cuando está condenado. Y se tienen que reir de lo que diga tu relato xD

Silvia Intxaurrondo, ¿eres tu?
1 K 15
#11 z1018
#5 ¿está condenado por parcial a favor del gobierno o por revelación de secretos?.
0 K 7
iñakiss #7 iñakiss
Libertad digital haciendo política, ese medio es a la información lo que viene a ser un anuncio publicitario.
0 K 10
#12 Tecar
Bolaños es un payaso, normal que se rían.
Porque hay que ser muy payaso para ir con esas chorradas a los jueces que conocen mejor que nadie las cloacas del estado, la psicopatía, el clientelismo y las injerencias de todo tipo en la judicatura.
0 K 7

