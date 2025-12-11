edición general
Los jueces instan a los bancos a ser mas «diligentes» para poner freno a los ciberfraudes

Una reciente de Vigo obliga a Openbank a compensar a un hombre por la angustia sufrida al acabar imputado porque unos estafadores abrieron una cuenta a su nombre para delinquir

5 comentarios
vicus. #1 vicus.
Podría ser tal como así: El pajillero mayor del banco se pone a ver porno, le meten un virus y les jakean la web y le sustraen los datos de los sufridos clientes, abrase todo tipo de estafas. Y no es que sean los más tontos del lugar, caen, médicos, abogados y hasta jueces.
stygyan #2 stygyan
#1 o sea, los más tontos del lugar.

Fuera coñas, todo el mundo es idiota. A mí no me van a colar una mierda de estas porque sé lo que estoy haciendo, pero sí que me podrían estafar con qué sé yo.

Todos, absolutamente todos, tenemos nuestro punto débil. Quizás sepas muchísimo de leyes o de medicina o de pollas en vinagre, eso no quiere decir que tengas por qué saber qué es un troyano.
Unregistered #4 Unregistered *
Lo que habían hecho los estafadores fue abrir una cuenta a su nombre, para lo que usaron una copia en blanco y negro de su DNI

Pues menuda mierda de sistema de verificación que tiene Openbank :palm:

Este mismo año abrí una cuenta online en un neobanco y estuve unos 15 minutos lidiando con el proceso de verificación, que si encuadra el DNI, que si brilla demasiado, que hay poca luz, encuadra tu cara en la zona de puntos, y estos timadores logran abrir la cuenta con una copia casposa del DNI :shit:
Battlestar #5 Battlestar
Yo creo que forzar la supuesta comodidad de la digitalización de las transacciones es inherentemente incompatible con la seguridad de estas. Y esto aplica tanto para la banca como para la administración publica.

O en otras palabras, quieren que te lo hagas tu todo por internet para tener menos faena en el caso de la administración y en el caso de la banca además más beneficios.
Pero eso requiere de mucha seguridad para evitar fraudes, contraseña, sistema clave, clave pin, mensajes al movil,…   » ver todo el comentario
#3 flixter
#0 ciberfraude ;)
