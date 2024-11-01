edición general
Juanma Moreno: «A lo largo del día esperamos levantar algunos de los vagones y puede aumentar el número de víctimas»

El presidente de la Junta de Andalucía se ha referido a los primeros vagones como un amasijo de hierros. «La imagen se me quedó grabada, con la Guardia Civil y los forenses certificando los cadáveres que había por la zona». El presidente de la Junta ha añadido que a lo largo del día se intentará levantar uno de los vagones, una tarea difícil debido al peso y a la orografía del lugar, por lo que desde la prudencia, hay dudas sobre lo que puede haber dentro o debajo de este vagón, por lo que el número de víctimas puede aumentar...

«Anoche aún estaban en las vías cuando yo me acerqué al punto cero, todavía se estaban certificando los cadáveres, pero sí es verdad que el impacto fue tan brutal que muchos de los viajeros salieron disparados. Nos temíamos que varios de los cuerpos estuvieran a varios metros por el propio impacto.
#_1 yo es que de viajar en tren, me sorprende la falta de medidas de seguridad en algunos aspectos.

* los asientos sin cinturón, pese a que se alcanzan velocidades de 300 km/h
* las maletas que están arriba sin sujeción. Y menos mal que suelen ponerse las pesadas en el principio del vagón, salvo cuando va saturado. En mi último viaje, iba tan saturado, que había maletas entre vagones.
Tremendo.

Mis condolencias a todos los afectados.

Y me quito el sombrero ante el pueblo de Adamuz y pueblos de alrededor con sus vecinos volcados completamente en ayudar a las víctimas como pudieron. Eso es España.
