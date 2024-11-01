Juanma Moreno: «A lo largo del día esperamos levantar algunos de los vagones y puede aumentar el número de víctimas»

El presidente de la Junta de Andalucía se ha referido a los primeros vagones como un amasijo de hierros. «La imagen se me quedó grabada, con la Guardia Civil y los forenses certificando los cadáveres que había por la zona». El presidente de la Junta ha añadido que a lo largo del día se intentará levantar uno de los vagones, una tarea difícil debido al peso y a la orografía del lugar, por lo que desde la prudencia, hay dudas sobre lo que puede haber dentro o debajo de este vagón, por lo que el número de víctimas puede aumentar...
* los asientos sin cinturón, pese a que se alcanzan velocidades de 300 km/h
* las maletas que están arriba sin sujeción. Y menos mal que suelen ponerse las pesadas en el principio del vagón, salvo cuando va saturado. En mi último viaje, iba tan saturado, que había maletas entre vagones.
Mis condolencias a todos los afectados.
Y me quito el sombrero ante el pueblo de Adamuz y pueblos de alrededor con sus vecinos volcados completamente en ayudar a las víctimas como pudieron. Eso es España.