Juanma Moreno: «A lo largo del día esperamos levantar algunos de los vagones y puede aumentar el número de víctimas»

El presidente de la Junta de Andalucía se ha referido a los primeros vagones como un amasijo de hierros. «La imagen se me quedó grabada, con la Guardia Civil y los forenses certificando los cadáveres que había por la zona». El presidente de la Junta ha añadido que a lo largo del día se intentará levantar uno de los vagones, una tarea difícil debido al peso y a la orografía del lugar, por lo que desde la prudencia, hay dudas sobre lo que puede haber dentro o debajo de este vagón, por lo que el número de víctimas puede aumentar...