Juanma Moreno, un gran ‘tenedor’ andaluz sin experiencia laboral fuera de la política: el líder del PP-A posee ocho inmuebles en propiedad, pese a no haber trabajado lejos de la vida política

De cara a las elecciones andaluzas de este próximo mes de mayo, Moreno ha presentado la requerida declaración de bienes de los candidatos y candidatas a la Junta de Andalucía en el Boletín Oficial de la Administración andaluza (BOJA). Un documento acreditativo de actividades, bienes e intereses en el que el político malagueño ha declarado tener en propiedad ocho inmuebles, siete de ellos con sede en la comunidad que gobierna, Andalucía.