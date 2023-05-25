Juanma Moreno, un gran ‘tenedor’ andaluz sin experiencia laboral fuera de la política: el líder del PP-A posee ocho inmuebles en propiedad, pese a no haber trabajado lejos de la vida política

De cara a las elecciones andaluzas de este próximo mes de mayo, Moreno ha presentado la requerida declaración de bienes de los candidatos y candidatas a la Junta de Andalucía en el Boletín Oficial de la Administración andaluza (BOJA). Un documento acreditativo de actividades, bienes e intereses en el que el político malagueño ha declarado tener en propiedad ocho inmuebles, siete de ellos con sede en la comunidad que gobierna, Andalucía.
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El saber elegir unos buenos padres de los que heredar es de primero de meritocracia.
www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2023/05/25/806137-cuando-
Errónea, por tanto.
Los políticos cobran todos menos que yo, pero estiran muy bien la pasta
Si además su mujer trabaja y siendo pepero igual ha heredado alguno no me descuadra.
Creo que algo parecido le pasaba a la ministra de vivienda, aunque no puedo concretar el número de inmuebles que tiene.