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Juanma Moreno, un gran ‘tenedor’ andaluz sin experiencia laboral fuera de la política: el líder del PP-A posee ocho inmuebles en propiedad, pese a no haber trabajado lejos de la vida política

Juanma Moreno, un gran ‘tenedor’ andaluz sin experiencia laboral fuera de la política: el líder del PP-A posee ocho inmuebles en propiedad, pese a no haber trabajado lejos de la vida política

De cara a las elecciones andaluzas de este próximo mes de mayo, Moreno ha presentado la requerida declaración de bienes de los candidatos y candidatas a la Junta de Andalucía en el Boletín Oficial de la Administración andaluza (BOJA). Un documento acreditativo de actividades, bienes e intereses en el que el político malagueño ha declarado tener en propiedad ocho inmuebles, siete de ellos con sede en la comunidad que gobierna, Andalucía.

| etiquetas: juanma moreno , gran ‘tenedor’ andaluz , experiencia laboral
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8 comentarios
20 5 1 K 119 actualidad
nereira #1 nereira
Tres viviendas, una en Madrid, otra en Málaga y otra en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira; dos inmuebles más en Málaga y una plaza de garaje en la capital costasoleña, y otros dos inmuebles rústicos en el municipio malagueño de Cártama.
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HeilHynkel #7 HeilHynkel
#1

El saber elegir unos buenos padres de los que heredar es de primero de meritocracia. :roll:
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Don_Gato #8 Don_Gato
#1 Pero no es Galapagar :coletas:
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angelitoMagno #3 angelitoMagno
Se considera gran tenedor al que tenga 10 viviendas, o cinco viviendas en una misma zona declarada tensionada.
www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2023/05/25/806137-cuando-

Errónea, por tanto.
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mono #4 mono
Montero parece que tiene 5, así que tampoco va mal servida

Los políticos cobran todos menos que yo, pero estiran muy bien la pasta
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#5 poxemita
En la política si estás bien posicionado se gana pasta.
Si además su mujer trabaja y siendo pepero igual ha heredado alguno no me descuadra.

Creo que algo parecido le pasaba a la ministra de vivienda, aunque no puedo concretar el número de inmuebles que tiene.
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SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Como van a legislar sobre vivienda si además de sacarse un pico especulando les sirve para blanquear.
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founds #6 founds
Si solo fuera este.....
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menéame