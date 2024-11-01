edición general
Juanma Moreno Bonilla se prepara para salir como Baltasar en la Cabalgata de Reyes de Sevilla

Juanma Moreno Bonilla se prepara para salir como Baltasar en la Cabalgata de Reyes de Sevilla

Con la resaca aún de la presentación de sus memorias la semana pasada, el político se dispone a vivir una Navidad muy especial, y es que este año será el rey Baltasar de la cabalgata de Reyes de Sevilla...

15 comentarios
pepel #2 pepel
¿Pintado de negro?
2 K 51
Top_Banana #10 Top_Banana
#2 ¿Que se va a marcar un Black Face para que se hable de ello y no de otras cosas?

Efectivamente.
1 K 30
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#2 Negro tiene que estar con toda la mierda que lleva encima, no le hace falta pintarlo con titanlux
1 K 32
obmultimedia #15 obmultimedia *
#2 se pintará la pija de negro de tanto dar por culo a los Andaluces
0 K 11
dunachio #3 dunachio
Si hubiesen puesto a Zaplana no hubiese hecho falta pintarlo de negro.
2 K 37
pitercio #7 pitercio *
En vez de un negro va a desfilar un negrero. Que salga también de macarrena en Semana Santa.
1 K 24
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... acontecimiento que, para los que son de esa ciudad, se vive de una manera casi tan intensa como su Semana Santa o la Feria de Abril...
0 K 20
jonolulu #5 jonolulu
Le va mejor el disfraz de payaso
0 K 12
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#5 Mas bien de trilero.
0 K 20
Kantinero #11 Kantinero
Espero que le salga más barato a los andaluces que su viaje con el Betis:
Viaje para ver el Betis
Otra polémica a raíz de esta cuestión fue el viaje que el presidente de la Junta de Andalucía, junto con otros cinco miembros de su equipo, realizaron a Breslavia (Polonia) para ver la final del Real Betis en la Conference League. En este caso, el presidente estuvo fuera de Andalucía durante dos noches y tres días, para lo que la Junta de Andalucía invirtió hasta 19.251,17 euros.www.elplural.com/autonomias/andalucia/comidas-precio-estrella-michelin
0 K 11
estemenda #14 estemenda
Pues si ya tiene resaca antes de las Navidades, verás tú después.
0 K 11
#4 poxemita
Pues ahora toca la turra con el black face.
0 K 11
jonolulu #6 jonolulu
#4 Por eso lo hace
1 K 20
#9 Abril_2025
#4 Me lo encontré hace unos meses en reddit y la verdad es que me quedé a cuadros.

Qué interiorizada lleva la comunidad anglosajona la ofrenta de pintarse de negro. No entienden a razones, no les entra en la cabeza que eso es algo de la cultura anglo y que el resto no tenemos ni idea de lo que hablan
0 K 12

menéame