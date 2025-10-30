Juana Rivas niega que se le notificara que debía devolver a su hijo pese a que su propio abogado informó de ello a la prensa

Juana Rivas niega que se le notificara la sentencia italiana que la obligaba a devolver a su hijo con su padre, pese a que su abogado, Carlos Aranguez, emitió notas a la prensa informando de ello y un mes después su propio equipo legal presentó recurso de casación a dicha sentencia. El hecho de que sí se le notificó fue certificado por el juzgado italiano al cumplimentar el formulario europeo que vela por el buen entendimiento de distintos ordenamientos jurídicos. Rivas no aceptó preguntas ni de la juez, ni del fiscal, ni de su contraparte,