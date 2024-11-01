edición general
Juan del Val, tras el 20N: "El día siguiente a la muerte de Franco no veía yo mucha democracia. Vino después"

Juan del Val, tras el 20N: "El día siguiente a la muerte de Franco no veía yo mucha democracia. Vino después"

"Ver la herida, ver la cicatriz más bien, asegurarse de que esté siempre bien desinfectada, pero saber dónde está, dónde comienza y dónde termina. Para tenerla siempre presente y no con ánimo de seguir enfrentándose trincheras, revanchismos, ni demás."

valandildeandunie
Teniendo en cuenta que Juanito tenía 5 años cuando murió Paquita dudamos mucho de que tan siquiera pudiese mear sin compañía, así que mucho menos el saber que pasaba el día 21 de noviembre.
8
xavigo
Ha descubierto la Constitución del ‘78. Nobel de Literatura, ya.

Jaque mate, Murakami
6
obmultimedia
Juan de Val en esa epoca era un crio de apenas 5 años, que va a recordar el si a esa temprana edad aun no tenemos el "yo" desarrollado.
2
elgranpilaf
Pero porqué le dais pábulo a los mamarrachos estos?
2
Asimismov
A la muerte de Franco quedó de jefe de gobierno Carlos Arias Navarro que era el hombre de la collares, Carmen Polo.
El 21 de nov de 75 quedaba todo igual.
2
HeilHynkel
#5

Y Jefe de Estado, Juan Carlitos.
1
Antipalancas21
#5 Carlos Arias Navarro conocido como Carnicerito de Málaga,
2
#10 Hynkel
#5 Arias Navarro. El imbécil que en el 73 no tuvo mejor idea que subvencionar el petróleo esperando que lo del embargo tras el Yom Kipur fuese pasajero. El país se gastó dinero que no tenía, y así luego nos comimos la depresión económica que vino, incluyendo la hiperinflación y los años duros de la heroína.

Este imbécil también fue el de la ideíta de los fusilamientos del 75, para calmar a los ultras y dar una imagen de firmeza. Y de grabar y espiar a sus ministros y al entonces príncipe…   » ver todo el comentario
2
YSiguesLeyendo
traducción: hablar de que hubo una dictadura es odio y mal perder según Juanillo. pues vale!
2
A.more
Juan del val? Hablemos de alguien que valga la pena
1
Foxdie
La democracia esta sin separación de poderes, listas cerradas a dedo por el ssgg de cada partido y donde el programa político no conlleva ninguna obligación ni responsabilidad por incumplirlo o hacer lo contrario.

No sé, a mí me suena más a una oligarquía de partidos.
1
ChingPangZe
ayer escuché decir a este personaje en un podcast que el era de izquierdas xD
0
Andreham
"Mira, mi abuelo se infló a robar a putos rojos, asesinó a un montón de gente que tenía tierras, empresas y joyas y se las quedó; y luego a base de corrupción porque no podías decir que no a cierta gente, se montó un buen emporio del que hemos estado viviendo muy bien en mi familia. Los rojos quieren que esos crímenes se investiguen, y me vendría de puta pena porque a lo mejor no terminó bien el trabajo mi querido iaio y sale algún descendiente reclamando, y a ver con qué le pago yo."
0
Antipalancas21
#4 Buen libro nos has intentado vender,
0

