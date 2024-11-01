Juan del Val, tras el 20N: "El día siguiente a la muerte de Franco no veía yo mucha democracia. Vino después"

"Ver la herida, ver la cicatriz más bien, asegurarse de que esté siempre bien desinfectada, pero saber dónde está, dónde comienza y dónde termina. Para tenerla siempre presente y no con ánimo de seguir enfrentándose trincheras, revanchismos, ni demás."
| etiquetas: juan del val , franco
Jaque mate, Murakami
El 21 de nov de 75 quedaba todo igual.
Y Jefe de Estado, Juan Carlitos.
Este imbécil también fue el de la ideíta de los fusilamientos del 75, para calmar a los ultras y dar una imagen de firmeza. Y de grabar y espiar a sus ministros y al entonces príncipe… » ver todo el comentario
No sé, a mí me suena más a una oligarquía de partidos.