Juan del Val, del Planeta a librero: "Lo que puedo asegurar es que mi novela ha hecho mucho 'ruido'"

La editorial Planeta reúne a sus estrellas del año para que contacten con sus lectores vendiendo libros...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Lo que puedo asegurar es que la gente ya sabe que he escrito un libro, y que ha hecho mucho ruido. No me gusta que se hable mal de la novela, pero al menos puedo decir que la gente se ha enterado de que soy premio Planeta... te van a estudiar en las mejores facultades de Filosofía y Letras, Juanito
Sandman #6 Sandman
#1 Lo que puedo asegurar es que la gente ya sabe que he escrito un libro.

No, Juan, sabemos que has PUBLICADO un libro; lo de que lo hayas escrito es otra cosa. Y tampoco ha generado 'ruido' tu novela, que nadie sabe de lo que va, si no el premio que te han regalado para pagar por los servicios prestados.
tul #2 tul
muchisimo, especialmente cuando la arrojan al contenedor tras haber sufrido un par de paginas.
pitercio #3 pitercio
Tanto ruido como un petardo.
YSiguesLeyendo #7 YSiguesLeyendo
IMPORTANTE: la cadena de librerías donde han estado "trabajando" de libreros pertenece a un sello de publicaciones del mismo grupo editorial, así que todo queda en casa: edita y vende la misma empresa
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
Este es como la Ana Sosa Quintana.
pepel #5 pepel
Lo que puedo asegurar es que mi novela ha tenido mucho marketing.
Abrildel21 #9 Abrildel21
Mucho ruido, ¿y cuántas nueces?
#8 sorecer
Lo que habría que medir es cuanto hubiese vendido esa novela si no hubiese tenido el Planeta. Porque ese es el valor real de la novela, sus lectores sin márketing en todos los canales.
oceanon3d #10 oceanon3d
Fauna Madrileña
Rokadas98 #4 Rokadas98
Con perdón, la foto parece una agrupación de cocineros con sus mandiles. :troll:
