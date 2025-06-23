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Juan Antonio Aguilar: "La entrada de España en la OTAN ha sido una desgracia"

Juan Antonio Aguilar: "La entrada de España en la OTAN ha sido una desgracia"  

En Radio Belarús, el periodista Albert Santin entrevistó a Juan Antonio Aguilar, director del digital de defensa, inteligencia y seguridad de Geoestrategia.eu y del Instituto Español de Geopolítica (IEG). Juan Antonio nos explicó en detalle qué es el Instituto Español de Geopolítica, el conflicto en Irán, la crisis de la energía en la UE, las consecuencias de la entrada de España en la OTAN y el futuro de los europeos si se mantiene el curso político y económico actual.

| etiquetas: juan , antonio , aguilar , españa , otan , desgracia
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6 comentarios
6 2 2 K 82 politica
diedvalar #2 diedvalar *
Aunque esté de acuerdo con la frase del titular... Por dar un poco de contexto de quién es este pájaro: www.newtral.es/juan-antonio-aguilar-investigacion-inaki-aguirre-falang
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vicus. #4 vicus. *
#2 También era un buen pájaro el tal Jorge Verstringe y mira dónde ha acabado, red total. De todas las maneras ,.seas de derechas o de izquierdas, pero lo que no se puede ser es gilipollas, y este tío no parece decir gilipolleces. Bastante de acuerdo en lo que dice.
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eltxoa #6 eltxoa
#2 Qué a estas alturas estemos con esas falacias¡?
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JoseRvValjean #5 JoseRvValjean
Pensaba que era la foto de Florentino Pérez
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#3 El_dinero_no_es_de_nadie
El nazi pagado por Putin hablando en una emisora de Bielorrusia
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#1 Grahml *
A Trump le jode a morir que España esté en la OTAN y que el gobierno del país rechace frontalmente la guerra desde dentro de la OTAN.
Siendo una referencia e influencia ante los demás aliados.

Sólo por eso, yo veo bien que España permanezca en la OTAN. Al menos estos tiempos desgraciados de guerras.
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menéame