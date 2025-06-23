Juan Antonio Aguilar: "La entrada de España en la OTAN ha sido una desgracia"  

En Radio Belarús, el periodista Albert Santin entrevistó a Juan Antonio Aguilar, director del digital de defensa, inteligencia y seguridad de Geoestrategia.eu y del Instituto Español de Geopolítica (IEG). Juan Antonio nos explicó en detalle qué es el Instituto Español de Geopolítica, el conflicto en Irán, la crisis de la energía en la UE, las consecuencias de la entrada de España en la OTAN y el futuro de los europeos si se mantiene el curso político y económico actual.