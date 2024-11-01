Jóvenes, pobres y "desechables": así recluta Wagner a sus nuevos saboteadores en suelo europeo

Tras la muerte de Yevgeny Prigozhin, el pelotón de mercenarios quedó en un limbo que ahora el Kremlin está sabiendo 'aprovechar', según testimonios de Inteligencia desvelados por el Financial Times.
| etiquetas: wagner , saboteadores , rusia , europa
Es el juego de imperios. Lo único que importa es el poder, y nada importa la vida ni los derechos de los ciudadanos que son mera mercancía.
Europa se ha convertido en un proyecto de guerra: ¿se puede detener?
www.meneame.net/story/europa-ha-convertido-proyecto-guerra-puede-deten