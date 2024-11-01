edición general
7 meneos
8 clics
Jóvenes, pobres y "desechables": así recluta Wagner a sus nuevos saboteadores en suelo europeo

Jóvenes, pobres y "desechables": así recluta Wagner a sus nuevos saboteadores en suelo europeo

Tras la muerte de Yevgeny Prigozhin, el pelotón de mercenarios quedó en un limbo que ahora el Kremlin está sabiendo 'aprovechar', según testimonios de Inteligencia desvelados por el Financial Times.

| etiquetas: wagner , saboteadores , rusia , europa
6 1 1 K 71 actualidad
3 comentarios
6 1 1 K 71 actualidad
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Convencernos de que el enemigo está "entre nosotros" para desestabilizar Europa es de primero de CIA risketil.
3 K 41
alehopio #2 alehopio *
De la misma forma que el imperio recluta a disidentes para convertirlos en saboteadores en el otro bando.

Es el juego de imperios. Lo único que importa es el poder, y nada importa la vida ni los derechos de los ciudadanos que son mera mercancía.

Europa se ha convertido en un proyecto de guerra: ¿se puede detener?
www.meneame.net/story/europa-ha-convertido-proyecto-guerra-puede-deten
0 K 18
#3 pozz
Nazis rusos reclutando a pardillos occidentales, si es que no falla xD
0 K 7

menéame