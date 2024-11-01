edición general
Jóvenes identificados como "therians" muerden a estudiante en Argentina

Una madre denunció la agresión física que sufrió su hija de 14 años por parte de un grupo de jóvenes que pertenecen a la subcultura denominada "therian", personas que se identifican con animales y se desplazan imitando el moviento a cuatro patas. Ocurrió a plena luz del día cuando la menor salía del colegio. Los sujetos olfatearon y persiguieron a la adolescente, quien inicialmente lo consideró una broma. La situación escaló cuando uno con máscara de lobo mordió el tobillo de la estudiante. La joven se defendió con una patada y huyó herida

#2 bizcobollo *
Es muy importante que cada gilipollez tenga su palabrita, así se identifican entre ellos y se sienten diferentes.
StuartMcNight #3 StuartMcNight *
#2 Es muy importante que los medios nos cuenten milongas sensacioanlistas para mantenernos entretenidos y enfrentados entre los mindundis.

Imaginate la misma noticia "honesta" y me contais si le importaria a alguien.

"Un adolescente gilipollas disfrazado muerde a otro adolescente"
