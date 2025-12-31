edición general
"Me identifico como un zorro"  

Lexi es un therian, una persona que se identifica como un animal o un ser no humano. “Siento que mi forma de ser se asimila a la de un zorro”, admite Lexi. Se describe como caótico, inquieto y curioso. “Nunca entré en los estereotipos de humanos, nunca me identifiqué con ellos al 100 por ciento”, reconoce. Al caminar, Lexi imita el gesto de cazar a las palomas que se cruzan en su camino: estira los brazos y se impulsa hacia adelante, pero las aves siempre escapan antes de que pueda alcanzarlas. Lexi forma parte de una manada de therians.

frg #6 frg
Si no sabes diferenciar la realidad y la ficción, y te crees el rol que representas, tienes problemas que un especialista de salud mental puede ayudarte a superar.
#5 chocoleches
Pero esto es un hobby o es siempre así? O sea, acaba el curro por la tarde, y se va al parque a zorrear o es todo el tiempo?
GanaderiaCuantica #7 GanaderiaCuantica
Se identifica como un zorro de costumbres humanas, alimentación humana, anatomía humana…
Se identifica como un humano que se identifica como un zorro.
elTieso #2 elTieso
o_o o_o o_o
#8 Daniel2000
#1 #2 Lo que comentan de que lo atiendan veterinarios y demás, me parecer perfecto.

Si yo mañana me identifico como mujer, ¿ pido cita en ginecología ?

¿ Puedo acceder al vestuario femenino de mi gimnasio ?


Me recuerda a un policía, un caimán, con muchos años y kilómetros recorridos.
A un tipejo, a las 04:00 AM, a la hora de cachearlo ..

El sospechoso ...
- No me puedes cachear, me autodefino como mujer, y pido una agente femenina (sabe el retraso que conlleva esto)


El policía veterano ... caimán, con mucha calle, pelo en el pecho y muy mala leche
- ¿Sabes que, chaval ? Yo ahora también me autodefino como mujer, así que sabes, CONTRA LA PARED Y ABRE LAS PIERNAS.
#1 ombresaco
me parece bien, pero con todas las consecuencias (veterinario en lugar de médico, nada de cuentas bancarias ni poder alquilar o comprar una casa, ni otras actividades humanas)
tarkovsky #3 tarkovsky
#1 También debería comer gallinas. Vivas.
TripleXXX #4 TripleXXX
youtu.be/ZZBmBAe2G8g

Nl original siquiera xD
#9 cocococo
Un hombre se identifica con un zorro = una persona lista
Una mujer se identifica con una zorra = una puta

Un hombre se identifica con un buscón = alguien que se busca la vida
Una mujer se identifica con una buscona = una puta

Un hombre se identifica con un guarro = alguien que no se lava
Una mujer se identifica con una guarra = una puta

Un hombre se identifica con un hombre de la vida = alguien con mucha experiencia
Una mujer se identifica con una mujer de la vida = una puta

Así con todo.
