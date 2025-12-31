"Me identifico como un zorro"  

Lexi es un therian, una persona que se identifica como un animal o un ser no humano. “Siento que mi forma de ser se asimila a la de un zorro”, admite Lexi. Se describe como caótico, inquieto y curioso. “Nunca entré en los estereotipos de humanos, nunca me identifiqué con ellos al 100 por ciento”, reconoce. Al caminar, Lexi imita el gesto de cazar a las palomas que se cruzan en su camino: estira los brazos y se impulsa hacia adelante, pero las aves siempre escapan antes de que pueda alcanzarlas. Lexi forma parte de una manada de therians.