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Los jóvenes destinan el 40,66% de su sueldo al alquiler de una habitación en España
Descubre cómo los jóvenes destinan el 40,66% de su sueldo al alquiler de una habitación en España. Realidad preocupante.
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:
vivienda
,
alquiler
,
españa
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#6
emmett_brown
*
#5
Si haces el tremendo esfuerzo de entrar en la noticia, podrás comprobar que está la misma tabla por ciudades con los mismos datos.
La noticia empieza asi: "Un análisis del portal inmobiliario Pisos.com calcula que un joven de entre 16 y 34 años debe destinar el 40,6% de su salario neto mensual a costear el alquiler de una simple habitación en un piso compartido. En el caso de Málaga capital sería del 38,9%."
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#2
emmett_brown
Duplicada, con los mismos datos:
Alquilar una habitación en Málaga se lleva ya casi el 40% del sueldo de los jóvenes: "es una trampa generacional"
www.meneame.net/story/alquilar-habitacion-malaga-lleva-ya-casi-40-suel
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#4
poxemita
#2
esto no se hace, has impedido que de un golpe de pantalla tenga dos comentarios perturbadores en la pantalla del móvil.
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#5
NPCristo
#2
como va a ser duplicada una noticia que habla de malaga vs españa? pero bueno ya sabemos que los fondos necesitan tapara esto para seguir ganando dinero... lo de siempre
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#3
BoosterFelix
¿Realidad preocupante?
Mira que os lo digo veces, pero no os enteráis:
no debéis preocuparos, cuando se hacen mayores de edad también se vuelven defensores del derecho de hacer nacer a sus propias proles en la precariedad, en la pobreza, y en el capitalismo y la monarquía que las causan. No podrán culparos a vosotros de haberles hecho a ellos lo mismo, como vosotros tampoco podéis culpar a vuestros queridos papis. No creáis, pues, a nadie que os diga que hay algo así como una guerra
…
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#7
Mesto
*
Y que hace el gobierno al respecto? Nada, se dedica a culpar a quien no gobierna.
Normal que la juventud sea de derechas ya que la izquierda los ha abandonado y condenado a no poder tener nunca una vivienda.
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#1
NPCristo
Claro porque quienes dominan el mercado del alquiler, los fondos de inversion como Cerberus, que es el partido republicano, es decir Epstein, que luego financian la guerra con este dinero nuestro que no llegamos a fin de mes.
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La noticia empieza asi: "Un análisis del portal inmobiliario Pisos.com calcula que un joven de entre 16 y 34 años debe destinar el 40,6% de su salario neto mensual a costear el alquiler de una simple habitación en un piso compartido. En el caso de Málaga capital sería del 38,9%."
Alquilar una habitación en Málaga se lleva ya casi el 40% del sueldo de los jóvenes: "es una trampa generacional" www.meneame.net/story/alquilar-habitacion-malaga-lleva-ya-casi-40-suel
Mira que os lo digo veces, pero no os enteráis: no debéis preocuparos, cuando se hacen mayores de edad también se vuelven defensores del derecho de hacer nacer a sus propias proles en la precariedad, en la pobreza, y en el capitalismo y la monarquía que las causan. No podrán culparos a vosotros de haberles hecho a ellos lo mismo, como vosotros tampoco podéis culpar a vuestros queridos papis. No creáis, pues, a nadie que os diga que hay algo así como una guerra
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Normal que la juventud sea de derechas ya que la izquierda los ha abandonado y condenado a no poder tener nunca una vivienda.