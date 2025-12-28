Jóvenes alemanes rechazan el posible regreso del servicio militar  

En un contexto marcado por la guerra en Ucrania, Alemania se prepara para reactivar el servicio militar. Todos los jóvenes nacidos a partir de 2008 deberán registrarse y someterse a exámenes médicos. Aunque el Gobierno asegura que el servicio será inicialmente voluntario, no descarta restablecer la obligatoriedad si no se refuerzan las filas del Ejército, una perspectiva que inquieta a gran parte de la juventud alemana y reabre el debate sobre la militarización y la objeción de conciencia.