edición general
10 meneos
14 clics

Jóvenes alemanes rechazan el posible regreso del servicio militar  

En un contexto marcado por la guerra en Ucrania, Alemania se prepara para reactivar el servicio militar. Todos los jóvenes nacidos a partir de 2008 deberán registrarse y someterse a exámenes médicos. Aunque el Gobierno asegura que el servicio será inicialmente voluntario, no descarta restablecer la obligatoriedad si no se refuerzan las filas del Ejército, una perspectiva que inquieta a gran parte de la juventud alemana y reabre el debate sobre la militarización y la objeción de conciencia.

| etiquetas: alemania , jóvenes , servicio militar , rechazo
8 2 0 K 116 actualidad
5 comentarios
8 2 0 K 116 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Qué raro que los jóvenes alemanes no ardan en deseos de alistarse para defender ¡Europa!
0 K 16
#4 Nusku
#1 Me encantaría ver cuántos de estos jóvenes que dicen preferir la dictadura de Franco se alistarían voluntariamente y aguantarían estoicamente tres años de mili, que es lo que duraba antaño
0 K 8
Gry #5 Gry
Habría que estar chalado para ir voluntariamente al frente ruso.
0 K 15
kosako #2 kosako
Menuda sorpresa.
0 K 11
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro
Mandar al servicio militar a una generacion que:
- Valora autonomía
- Rechaza jerarquías rígidas
- Está acostumbrada a negociar normas

Buena suerte :popcorn:
0 K 7

menéame