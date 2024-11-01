·
Los jóvenes y el alcohol, ¿cambian los patrones?
Aunque el consumo de alcohol entre los jóvenes sigue estando normalizado, está dejando de ocupar un lugar central en la socialización.
#2
soberao
*
Se estarán pasando al cannabis que no se lleva bien con el alcohol.
1
K
22
#7
Kamillerix
#2
¿Que no?
0
K
12
#9
pelagius
#2
el cannabis y la cerveza se llevan de la hostia
0
K
9
#3
soberao
*
Edit
0
K
15
#6
Kamillerix
Según A, Bierce:
"Abstemio, s. Persona de carácter débil, que cede a la tentación de negarse un placer."
0
K
12
#8
Mltfrtk
Tranquilidad, lo sociedad no está en riesgo de dejar de ser alcohólica.
¿Alguien se imagina un pack de heroína de reserva con denominación de origen? ¿Un somelier de cocaína explicando el regusto a roble quizá? La risión.
0
K
11
#10
Gry
#8
De heroína o cocaína no pero de opio o cannabis si que es fácil de imaginar.
0
K
19
#4
rbrn
Si el resto no bebe o beben poco, pues es mucho más fácil no beber si no te apetece.
Yo me cansé muy rápido de la noche precisamente por el alcohol.
0
K
10
#5
MoñecoTeDrapo
Cambian los patrones y los operarios
0
K
10
#1
nosomosnaiderl
Pues bien por los jóvenes. A ver si pasa lo mismo con el tabaco.
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
