Una joven ultraconservadora que cree que Chile vive una crisis moral, al frente del ministerio de la Mujer

En su paso por la universidad, presidió la organización de Jóvenes Cristianos Evangélicos de la Usach. Durante 2017 participó activamente en la oposición al proyecto de la ley de aborto en tres causales (en casos de violación, inviabilidad fetal y peligro de vida de la madre). Así la muestran registros de la época, videos del momento en que es desalojada del Congreso por la policía de Carabineros, donde alcanza a decir “¡Vuélvanse al Señor!”, portando una pancarta con mensajes similares.
La gente ya se ha olvidado de lo que significa Pinochet
Todo con el beneplácito de EEUU
Afortunadamente las personas inteligentes saben que lo que define a una persona son sus actos, y los que son sumamente inteligente saben que son sus actos con aquellos que ni le van, ni le vienen.
Disfruten lo votado por la mayoría de sus ciudadanos...