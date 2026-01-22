edición general
Una joven ultraconservadora que cree que Chile vive una crisis moral, al frente del ministerio de la Mujer

En su paso por la universidad, presidió la organización de Jóvenes Cristianos Evangélicos de la Usach. Durante 2017 participó activamente en la oposición al proyecto de la ley de aborto en tres causales (en casos de violación, inviabilidad fetal y peligro de vida de la madre). Así la muestran registros de la época, videos del momento en que es desalojada del Congreso por la policía de Carabineros, donde alcanza a decir “¡Vuélvanse al Señor!”, portando una pancarta con mensajes similares.

| etiquetas: chile , kast , judith martin , ministerio de la mujer
11 comentarios
#1 Marisadoro
Y un defensor de Pinochet como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

www.meneame.net/story/kast-nombra-dos-exabogados-pinochet-como-ministr
sotillo #3 sotillo
#1 Poco me parece para lo que han votado, venga a disfrutar que la vida es corta
Mountains #7 Mountains *
#3 La vida puede ser incluso mas corta en chile en el futuro dependiendo de tus ideas..

La gente ya se ha olvidado de lo que significa Pinochet
sotillo #9 sotillo
#7 Vale, pero “Lo de mis ideas” no se a que viene
Mountains #10 Mountains *
#9 Pinochet masacró a todas las personas de izquierdas que pilló.

Todo con el beneplácito de EEUU
manbobi #5 manbobi
El ministerio de la mujer en la cocina, y con la pata quebrá
#8 DenisseJoel
Normal, el concepto de "ministerio de la mujer" (aunque se le llame con otro nombre), es profundamente reaccionario.
#6 laruladelnorte *
Una fanática integrista al frente del ministerio de la mujer...lo siento por ellas. :-S
Olepoint #11 Olepoint
Vivimos en un mundo de "etiquetas", de RELATO. Donde le pueden dar un nobel de la paz a Barak Obama, a Trump o a una política venezolana, que seguro que hay gente que ha hecho mucho más por la paz.

Afortunadamente las personas inteligentes saben que lo que define a una persona son sus actos, y los que son sumamente inteligente saben que son sus actos con aquellos que ni le van, ni le vienen.
#2 Sigo_intentandolo
Todo sea por no tener sucios comunistas en el gobierno...

Disfruten lo votado por la mayoría de sus ciudadanos...
sotillo #4 sotillo
#2 Si no follan se benefician doblemente, no pecan y no se extienden
