Kast nombra a dos exabogados de Pinochet como ministros de Defensa y Derechos Humanos de Chile

El líder del Partido Republicano de extrema derecha, quien asumirá el poder el 11 de marzo, ha declarado públicamente su admiración por Pinochet, cuyo régimen asesinó y desapareció a más de 3.000 opositores entre 1973 y 1990. En una ceremonia en Santiago, Kast presentó a su próximo gabinete en el que figuran Fernando Barros, de 68 años, como jefe de Defensa, y Fernando Rabat, de 53 años, como ministro de Justicia y de Derechos Humanos. Ambos fueron parte del equipo de abogados del fallecido dictador.

| etiquetas: kast , chile , pinochet , ministros
Mountains
El abogado de un dictador genocida es seguramente la mejor persona para defender los derechos humanos..

Asco de mundo estamos dejando..
ElenaCoures1
#1 ¿Estamos dejando?
¿Qué has hecho tú para evitar esto?
A lo mejor no has insultado a la ultraderecha lo suficiente y por eso suben en intención de voto
Hay que insultarles mucho más!
#3 lameth
Pobre y de derechas. El que es tonto es tonto siempre.
uyquefrio #4 uyquefrio
Defensa y derechos humanos... :shit:
