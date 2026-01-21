Kast nombra a dos exabogados de Pinochet como ministros de Defensa y Derechos Humanos de Chile

El líder del Partido Republicano de extrema derecha, quien asumirá el poder el 11 de marzo, ha declarado públicamente su admiración por Pinochet, cuyo régimen asesinó y desapareció a más de 3.000 opositores entre 1973 y 1990. En una ceremonia en Santiago, Kast presentó a su próximo gabinete en el que figuran Fernando Barros, de 68 años, como jefe de Defensa, y Fernando Rabat, de 53 años, como ministro de Justicia y de Derechos Humanos. Ambos fueron parte del equipo de abogados del fallecido dictador.