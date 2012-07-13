Una joven en la India finge transformarse en serpiente para escapar de un matrimonio concertado [ENG]

Reena, una joven de unos 20 años organizó cuidado plan para escapar de un matrimonio concertado. La joven dejó sobre su cama una piel de serpiente de metro y medio. Los vecinos lo interpretaron como una "naagin" es una mujer mítica que se cree tiene el poder de transformarse en serpiente. Posteriormente Reena reapareció en video junto a la pareja que ella quería, ahora su esposo y pidió que les dejaran vivir en paz. La policía señaló que la piel de tenía como objetivo engañar a la familia y a la comunidad mientras llevaba a cabo su plan de huir