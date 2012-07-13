Una joven en la India finge transformarse en serpiente para escapar de un matrimonio concertado [ENG]

Reena, una joven de unos 20 años organizó cuidado plan para escapar de un matrimonio concertado. La joven dejó sobre su cama una piel de serpiente de metro y medio. Los vecinos lo interpretaron como una "naagin" es una mujer mítica que se cree tiene el poder de transformarse en serpiente. Posteriormente Reena reapareció en video junto a la pareja que ella quería, ahora su esposo y pidió que les dejaran vivir en paz. La policía señaló que la piel de tenía como objetivo engañar a la familia y a la comunidad mientras llevaba a cabo su plan de huir
| etiquetas: india , serpiente , matrimonio , concertado
En la India cada años mil mujeres son asesinadas por sus familias por haberse casado por amor.
En la noticia del envío la chica pidió a su familia que los dejasen vivir en paz. Lo de la piel de serpiente fue un engaño para ganar tiempo y alejarse antes de que los persiguiesen.
Muchas veces la policía… » ver todo el comentario
Un pueblo indio prohíbe los matrimonios por amor
...las parejas que se casasen por amor serían expulsadas de la comunidad.
Además, las mujeres solteras del pueblo de Asara, en el estado indio de Uttar Pradesh, tampoco podrán ir al mercado solas ni utilizar teléfonos móviles, informa 'The Times of India'.
www.elmundo.es/elmundo/2012/07/13/internacional/1342180950.html